مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم

أكد العميد محمود نايل مدرب منتخب مصر للسباحة بالزعانف، أن المنتخب يواصل استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة العالم بالمياه المفتوحة، مشيرا إلى أن الفريق بدأ معسكره منذ أكثر من شهر، ويعمل وفق برنامج تدريبي قوي للحفاظ على الصدارة العالمية.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري في مارينا العلمين.

وقال "نايل" في تصريحاته "نعمل حاليا ببرنامج تدريبي مكثف على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى تدريبات بدنية إضافية. المنتخب في جاهزية عالية، نمتلك مجموعة مميزة من السباحين أبطال العالم في النسخ السابقة، ولدينا أمل كبير في حصد المركز الأول بالترتيب العام والميداليات الذهبية بكل الفئات السنية".

وأضاف أن مصر تتربع على عرش اللعبة منذ عام 2021، والحفاظ على القمة ليس بالأمر السهل في ظل المنافسة القوية من دول كبرى مثل إيطاليا وفرنسا وكولومبيا، ويحتاج لمجهود ضخم، العام الماضي أحرزنا لقب البطولة من قلب فرنسا، وكانت منافسة شرسة، لكن أبطالنا عندهم عزيمة قوية للفوز بالميداليات والتتويج بالترتيب العام.

وأشاد مدرب الفراعنة بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، قائلًا "يوفر لنا الاتحاد جميع الإمكانيات، سواء في المعسكرات أو خلال البطولات على الجانب الفني أو الطبي، وهو السبب الرئيسي في استمرار نجاح اللعبة وتصدر مصر عالميا، نتواجد في العلمين حاليا استعدادا لخوض منافسات البطولة، ويعمل الجهاز الفني على رفع الجاهزية النفسية والبدنية للاعبين".

واختتم بتوجيه رسالة لسباحيه "أطالبهم بالتركيز دائما قبل بداية أي سباق، هم أبطال ولا يوجد من هم أفضل منهم، يبقى عامل التوفيق من الله للفوز بالميداليات ورفع العلم المصري في كل سباق".