القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
توك شو

مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن الساعات الماضية شهدت تحركاً مكثفاً لإدخال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد توقف استمر أربعة أيام بسبب إغلاق المعابر الإسرائيلية تزامناً مع الأعياد اليهودية، موضحا أن عدداً كبيراً من الشاحنات أفرغت حمولتها بالفعل في معبر كرم أبو سالم، قبل أن تتولى منظمات الأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي والأونروا، مسئولية توزيعها داخل القطاع.

وقال الغنام، خلال رسالة على الهواء، إن ساحات المعبر من الجانب المصري باتت فارغة تماماً من المساعدات بعد دفعها منذ فجر اليوم، في إطار جهود مصرية متواصلة لإدخال أكبر كمية ممكنة من الإغاثة.

وأضاف أن عملية توزيع المساعدات داخل غزة باتت محفوفة بالمخاطر، إذ تحولت بعض مراكز التوزيع إلى "فخ قاتل" راح ضحيته عدد كبير من المدنيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء، وفق لما أكدته تقارير ميدانية من داخل القطاع.

ولفت إلى أن هناك حالة استنفار واضحة في شمال سيناء، تشمل ميناء رفح، المطار، والمنطقة اللوجستية، في استعداد مصري متكامل لما بعد وقف إطلاق النار، بحسب ما تطرحه الخطة الأمريكية.

وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية تتصاعد أيضاً، منوها إلى البيان الصادر مؤخرًا، والمباحثات المنتظرة في شرم الشيخ، كدليل على ثقل الدور المصري في إعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية مركزية.

وأكد الغنام أن مصر لا تكتفي بالدور اللوجستي، بل تتحمل مسئولية تاريخية على المستوى السياسي والإنساني، خاصة فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار غزة، والتي من المتوقع أن تضطلع القاهرة بالنصيب الأكبر منها.

معبر رفح قوافل المساعدات المساعدات قطاع غزة غزة

