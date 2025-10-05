قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة يعزز خدماته الطبية لسلامة المسافرين.. ما الجديد؟

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن إطلاق خدمة طبية جديدة بمطار القاهرة الدولي تتمثل في تركيب وتشغيل أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما يعكس التزام المطار بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية وصون حياة المسافرين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني وتحت إشراف الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقد رافق إطلاق الخدمة برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة أسبوع كامل، شمل تأهيل نحو 300 من العاملين بمطار القاهرة الدولي من خلال محاضرات نظرية وتطبيقات عملية باستخدام أحدث نماذج المحاكاة. ويهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الكوادر العاملة وتمكينها من التدخل السريع للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ خلال الدقائق الحرجة، بما يضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه الأجهزة.

وفي مرحلته الأولى، تم تركيب أربعة أجهزة لإزالة الرجفان القلبي موزعة على مباني الركاب (2) و (3). كما يجري حاليًا استكمال المرحلة الثانية بتركيب 10 أجهزة إضافية، بحيث تغطي جميع المناطق الحيوية بالمطار، مع تخصيص جهاز في صالة السفر وآخر في صالة الوصول بكل مبنى.

ويؤكد إطلاق هذه الخدمة جاهزية مطار القاهرة الدولي وكفاءة العاملين به في توفير بيئة سفر آمنة باعتباره مركزًا محوريًا يستقبل مئات الآلاف من المسافرين شهريًا. كما يعكس هذا المشروع التزام وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتشغيلية وتعزيز ثقة المسافرين في مطار القاهرة الدولي كأحد أهم المطارات الإقليمية.

ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

بعد تداول خبر انتحارة.. صاحب واقعة قطار المنيا ينفى

بعد تداول خبر انتحاره.. صاحب واقعة قطار المنيا ينفي

تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية النصب

تصالح مدير أعمال حمو بيكا ومالك معرض سيارات في قضية نصب

تجار مخدرات.. ضبط قضية غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه

تجار مخدرات.. ضبط قضية غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد