بريكس: البرازيل تطلق منصة رقمية لتعزيز المشاركة العالمية بمؤتمر المناخ COP30
كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة.. الأوراق والرسوم المطلوبة
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
تكنولوجيا وسيارات

خطوات بسيطة للحفاظ على محاور السيارة؟

إبراهيم القادري

للحفاظ على محاور السيارة يجب القيام بالفحص البصري المنتظم لغطاء المحور للتأكد من عدم وجود شقوق أو تسرب للشحوم، بالاضافة إلي الحافظ على تشحيم المفاصل جيداً لمنع دخول الأوساخ والماء.

ويجب أيضا فحص عمود المحور نفسه بحثاً عن أي خدوش أو انبعاثات، والتأكد من سلامة المشابك التي ترتبط بالعمود.

فحص غطاء المحور

تحقق من حالة غطاء المحور المطاطي الموجود عند طرفي المحور، وتأكد من عدم وجود أي ثقوب أو شقوق فيه.

فحص عمود المحور

ابحث عن أي علامات تدل على خدوش، أو خدوش، أو انبعاثات، أو علامات احتكاك بأي شيء آخر.

فحص المشابك

تأكد من سلامة المشابك التي تربط غطاء المحور بعمود المحور للتأكد من عدم وجود أي تسريبات للشحوم.

الحفاظ على التشحيم

تأكد من أن غطاء المحور يقوم بوظيفته في الحفاظ على الشحم داخل المفاصل ومنع دخول الأوساخ والماء.

القيادة في ظروف مناسبة

عند القيادة على الطرق غير مؤهلة تأكد من استخدام وضع الدفع الرباعي المناسب منها " H4 أو L4 حسب الحاجة" لتقليل الضغط على المحاور.

تجنب التسارع المفاجئ

حاول تجنب التسارع المفاجئ والعنيف، خاصة في المنعطفات، لان ذلك يقلل من الضغط والاحتكاك على المحاور.

الفحص المنتظم في الورشة

قم بجدولة الفحوصات الدورية للسيارة لدى فني متخصص للتأكد من سلامة محاور السيارة والمكونات المرتبطة بها.

مراقبة أي أصوات غير طبيعية

انتبه لأي أصوات غريبة صادرة عن السيارة أثناء القيادة، لان هذه الاصوات تكون علامة على وجود مشكلة في محاور السيارة. 

