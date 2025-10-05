خطوات بسيطة للحفاظ على محاور السيارة؟

للحفاظ على محاور السيارة يجب القيام بالفحص البصري المنتظم لغطاء المحور للتأكد من عدم وجود شقوق أو تسرب للشحوم، بالاضافة إلي الحافظ على تشحيم المفاصل جيداً لمنع دخول الأوساخ والماء.

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

ويجب أيضا فحص عمود المحور نفسه بحثاً عن أي خدوش أو انبعاثات، والتأكد من سلامة المشابك التي ترتبط بالعمود.

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

فحص غطاء المحور

تحقق من حالة غطاء المحور المطاطي الموجود عند طرفي المحور، وتأكد من عدم وجود أي ثقوب أو شقوق فيه.

فحص عمود المحور

ابحث عن أي علامات تدل على خدوش، أو خدوش، أو انبعاثات، أو علامات احتكاك بأي شيء آخر.

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

فحص المشابك

تأكد من سلامة المشابك التي تربط غطاء المحور بعمود المحور للتأكد من عدم وجود أي تسريبات للشحوم.

الحفاظ على التشحيم

تأكد من أن غطاء المحور يقوم بوظيفته في الحفاظ على الشحم داخل المفاصل ومنع دخول الأوساخ والماء.

القيادة في ظروف مناسبة

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

عند القيادة على الطرق غير مؤهلة تأكد من استخدام وضع الدفع الرباعي المناسب منها " H4 أو L4 حسب الحاجة" لتقليل الضغط على المحاور.

تجنب التسارع المفاجئ

حاول تجنب التسارع المفاجئ والعنيف، خاصة في المنعطفات، لان ذلك يقلل من الضغط والاحتكاك على المحاور.

الفحص المنتظم في الورشة

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

قم بجدولة الفحوصات الدورية للسيارة لدى فني متخصص للتأكد من سلامة محاور السيارة والمكونات المرتبطة بها.

مراقبة أي أصوات غير طبيعية

انتبه لأي أصوات غريبة صادرة عن السيارة أثناء القيادة، لان هذه الاصوات تكون علامة على وجود مشكلة في محاور السيارة.