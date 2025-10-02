تختار إيه.. جاك JS6 إم جاك جي اس 8 برو 2026؟

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك JS6 وجاك جي اس 8 برو موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

تتوافر سيارة جاك JS6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4605 مم، وعرض 1890 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

تستمد سيارة جاك JS6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر .

سعر جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

أبعاد جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

تأتى سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4825 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1758 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2830 مم .

محرك جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

تنتج سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 قوة 182 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر .

سعر جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .