قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد
وسط غياب دعم أمريكي.. فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا
هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع
تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه.. جاك JS6 إم جاك جي اس 8 برو 2026؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جاك JS6 وجاك جي اس 8 برو موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

تتوافر سيارة جاك JS6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4605 مم، وعرض 1890 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

تستمد سيارة جاك JS6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر .

سعر جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

أبعاد جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

تأتى سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4825 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1758 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2830 مم .

محرك جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

تنتج سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 قوة 182 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر .

سعر جاك جي اس 8 برو موديل 2026

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك جي اس 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 جاك جي اس 8 برو جاك جي اس 8 برو موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية محرك جاك JS6 موديل 2026 محرك جاك جي اس 8 برو موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

نادي الزمالك

119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

ترشيحاتنا

محمد امام

محمد إمام ينشر صورة من كواليس فيلمه صقر وكناريا مع شيكو

دوللي شاهين

دوللي شاهين تعيش حالة نشاط فني بعد طرح برومو أغنيتها الجديدة ترند

الفنانة عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول تتألق في العرض الخاص لمسلسل يوميات عيلة كواك

بالصور

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد