للحفاظ على محرك السيارة يجب تغيير زيت المحرك بانتظام مع فحص الفلاتر، بجانب الحافظ على مستوى سوائل التبريد والزيت، وتحقق من نظافة فلتر الهواء ونظام التبريد، بالاضافة إلي استخدام وقود عالي الجودة، واستمع جيدا لأي أصوات غير طبيعية، وتجنب القيادة في الظروف القاسية لفترات طويلة، واهتم بإجراء الصيانة الوقائية والفحوصات الدورية في مواعيدها باستمرار .

إرشادات هامة للحفاظ على محرك السيارة

تغير زيت المحرك والفلاتر

يعد تغيير زيت المحرك بانتظام وفلتر الزيت من أهم الإجراءات للحفاظ على المحرك، بالاضافة إلي ان الفلاتر تعمل علي التقاط الأوساخ والشوائب لعمل المحرك بكفاءة وقوة .

فحص سوائل التبريد

يجب فحص مستوى سائل التبريد في نظام التبريد باستمرار، والتأكد من نظافته وكفاءته لان ذلك يساعد على منع ارتفاع درجة حرارة المحرك.

الحفاظ علي فلاتر الهواء

حافظ على نظافة فلتر الهواء لضمان توفير الهواء الكافي لعملية الاحتراق داخل المحرك.

الوقود والقيادة

من الضروري ان يتم استخدام وقود عالي الجودة، وتجنب القيادة لفترات طويلة علي الطرق الوعرة أو الازدحام الشديد، لان ذلك يسبب تآكل سريع وارتفاع في درجة حرارة المحرك.

تسخين المحرك

قم بتسخين المحرك قليلا قبل الانطلاق، لأن الزيت البارد يكون أكثر لزوجة ولا يغطي جميع أجزاء المحرك بكفاءة.

الأصوات غير الطبيعية

استمع لصوت المحرك وعند وجود أي أصوات غريبة منها، التقطيع الذي يشير إلى مشكلة تستدعي فحص فوري.

المراقبة الدورية

تحقق من عدم وجود أي تسرب للزيت أو أي مؤشرات تحذيرية على لوحة العدادات، وافحص الأحزمة والخراطيم بانتظام للتأكد من سلامتها.

فحوصات احترافية

لا تهمل إجراء فحوصات احترافية للسيارة وصيانتها في مواعيدها المحددة.