قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سياسي أمريكي لـ صدى البلد: ما يفعله ترامب بتنسيق مع إسرائيل لإنقاذه سياسيا واقتصاديا

السياسي الأمريكي مهدي عفيفي
السياسي الأمريكي مهدي عفيفي
فرناس حفظي

قال السياسي الأمريكي مهدي عفيفي إن رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعوته إلى وقف الأعمال العدائية في غزة، يأتي في إطار محاولة لإنقاذ خطة السلام التي تعثّرت، ولتعزيز صورته أمام الناخبين الأمريكيين كرجل يسعى إلى إنهاء النزاعات وإحلال السلام، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في مناطق أخرى مثل أوكرانيا وكوريا.


وأوضح السياسي الأمريكي مهدي عفيفي، خلال تصر يحات خاصة لـ “صدى البلد”،  أن من غير الواقعي أن توافق إسرائيل على تنفيذ الخطوات الواردة في خطة ترامب، مشيرًا إلى أن إسرائيل قامت منذ البداية بتغيير أهم البنود في الخطة المكونة من 21 نقطة.

 وأضاف أن الخطة تفتقر إلى مقومات التنفيذ الواقعي، إذ لا تحدد مواعيد واضحة لكل خطوة، ولا تبيّن الجهة المسؤولة عن تنفيذها أو الضمانات اللازمة لذلك. 

وتابع:"الخطة تبدو جيدة على الورق، لكنها لا تصل إلى مرحلة التنفيذ، بل تُستخدم كأداة إعلامية واستعراض سياسي أكثر منها مبادرة حقيقية للسلام".
وأشار السياسي الأمريكي إلى أن الهدف الأساسي لترامب من طرح هذه الخطة هو الظهور بمظهر القائد الذي تمكن من إطلاق سراح الرهائن، تمهيدًا لإلقاء اللوم على حركة حماس في حال تعثر أي من بنود الاتفاق. وأكد أن التجارب السابقة تُظهر أن إسرائيل نادرًا ما تلتزم بتعهداتها، رغم تعدد الوساطات التي شاركت فيها مصر وقطر ودول أخرى.

"الفيتو" 


وأضاف مهدي عفيفي أن إسرائيل تملك نفوذًا واسعًا داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية، بما في ذلك البيت الأبيض والكونغرس، وهو ما يمكّنها من التحرك بحرية دون التزام فعلي بأي اتفاق. وذكّر بأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ست مرات ضد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة، ما يعكس انحيازها الواضح لإسرائيل.


ولفت إلى أن التوتر الأخير بين إسرائيل وقطر دفع الإدارة الأمريكية إلى الضغط على نتنياهو لتقديم اعتذار لأمير قطر، بعدما تخوّف المستشارون من تأثير الأزمة على الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعبّر عن قلق الإدارة من انعكاسات اقتصادية داخلية أكثر منه رغبة حقيقية في إصلاح العلاقات.

 الأزمات الداخلية


وبين عفيفي أن ترامب يسعى من خلال هذه التحركات إلى صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة، خصوصًا التراجع الاقتصادي، مضيفًا أن ما يقدّمه الرئيس الأمريكي ليس اتفاقًا دوليًا ملزمًا، بل مجرد قرار تنفيذي يمكن لأي رئيس قادم إلغاؤه.


وختم السياسي الأمريكي بالقول إن ترامب "يمتلك سجلًا طويلًا من التراجع عن مواقفه وإلقاء اللوم على الآخرين"، مضيفًا:
"ما يطرحه اليوم ليس سوى عرض سياسي مؤقت لتلميع صورته أمام الناخبين. فخطة ترامب تفتقر إلى أي ضمانات أو مقومات حقيقية للتنفيذ، وهي في جوهرها ألعوبة سياسية جديدة بالتنسيق الكامل مع إسرائيل".

السياسي الأمريكي مهدي عفيفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى نصر أكتوبر

مرصد الأزهر: أغلبية واسعة فى ألمانيا تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين

مرصد الأزهر: أغلبية واسعة فى ألمانيا تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين

حكم تكرار الحلف على شيء واحد

حكم تكرار الحلف على شيء واحد .. الإفتاء توضح

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد