بالعجاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

كرّم مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة مساء أمس الفنان القدير عبد الله مشرف في حفل الافتتاح بعد غياب سنوات.

وظهر الفنان القدير عبد الله مشرف بالعجاز وعلى وجهه ابتسامة جميلة أمام ترحاب الجمهور والتصفيف والهتاف باسمه وفرحه الجمهور والاشتياق له ولم يلق كلمة الفنان عبد الله مشرف خلال تكريمه بل اكتفي بتحية الجمهور والسلام عليهم والابتسامة علي وجهه .

يذكر أن كانت قد طمأنت نجلة الفنان عبد الله مشرف الجمهور عليه بعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية.

وقالت نجلة عبد الله مشرف لـ صدى البلد: "والدي الحمد لله بخير وبصحة جيدة، لم يعتزل ويحب الفن".

وكان آخر ظهور إعلامي الفنان عبد الله مشرف في مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية، الذي عقد في نادي نقابة المهن التمثيلية في 2024 لمناقشة أزمة القضية الفلسطينية وتفاقمها، حيث أعرب عن استيائه من هذه المشاهد الأليمة التي نراها بشكل يومي.

الفنان عبد الله مشرف فنان مصري، من مواليد عام 1942، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1968. التحق فور تخرجه في مسرح الطليعة، كما عمل مع الفنان (محمد صبحي) في فرقته المسرحية و قدم معه العديد من المسرحيات، منها (وجهة نظر، تخاريف، لعبة الست).

عمل كذلك في الدراما التليفزيونية لكنه اشتهر بين الجمهور بشخصية (عبد الله) في مسلسل (يوميات ونيس) بكافة أجزائه.

أما في السينما فقد قدم العديد من الأدوار البارزة، ومن أفلامه (كتيبة الاعدام، البيضة والحجر، الهروب، الحاسة السابعة) وتألق وأبدع في كل أعماله.