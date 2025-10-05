قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
الرقابة النووية تطلق أول مشروع متكامل لتوعية الأطفال بدور الهيئة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة

الرقابة النووية
الرقابة النووية
وفاء نور الدين

في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها منذ نشأة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أطلقت إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة صباح اليوم أول برنامج توعوي متكامل موجه للأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، بهدف تعريفهم بالتطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية، وبالدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

يأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وصندوق مكتبات مصر العامة، والصادر من فرع مكتبة مصر العامة بحي الزيتون، محافظة القاهرة حيث يتضمن البرنامج مجموعة من القصص وورش الحكي ودُمى تفاعلية، تهدف إلى تبسيط المفاهيم النووية والإشعاعية للأطفال، وترسيخ ثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي لديهم، كما يسعى البرنامج إلى تعريف الأطفال بالمجالات الواعدة في قطاع التكنولوجيا النووية والإشعاعية في مصر، بما يسهم في توسيع مداركهم حول فرص العمل المستقبلية ويعزز من قدراتهم على تحديد اختياراتهم الدراسية في المراحل الجامعية لاحقًا.
شهد الحفل إطلاق أول قصة بالبرنامج التوعوي للأطفال " أنا أبني وهو يراقب "، تأليف الحكواتية الأستاذة نرمين يسري، تدقيق لغوي الدكتور جمال أبو جبل، مدرس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، رسوم وإخراج الدكتورة أمنية عزام، أخصائي فنون بقطاع الفنون التشكيلية ورسامة قصص أطفال، مع عرض القصة على الحضور، من خلال المؤلف مع بطلة القصة والتي قدمتها الموهبة جويرية محمود نصرت، وفي نهاية اللقاء تم عمل جولة تفقدية للسادة الحضور بمقر الهيئة، من خلال الدكتور مصطفى درويش، رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل بالهيئة.  
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والمهندسة صابرة سويلم، رئيس حي الأميرية بمحافظة القاهرة، والأستاذ مديح رمضان، مدير إدارة الخدمات التربوية بإدارة الزيتون التعليمية، وفريق عمل القصة، وفريق عمل صندوق مكتبات مصر العامة، المكون من: الدكتور أحمد أمان، المنسق العام لمكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية وضابط الاتصال مع الهيئة، والدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة المركزية بإقليم القاهرة الكبرى، والأستاذة شيماء الألفي، مدير فرع مكتبة مصر العامة بالزيتون، والأستاذ مصطفى تهامي، نائب مدير فرع الزيتون، وأصدقاء فرع المكتبة بالزيتون من الأطفال، بالإضافة إلى فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، والأستاذ رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة، والأستاذ محمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

