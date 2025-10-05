محافظ المنوفية يلتقي أهالي دلهمو المتضررين من مياه النيل ويعلن دعمًا عاجلًا لحماية المواطنين

التقى اليوم إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أهالي قرية دلهمو بأشمون المتضررين من جراء ارتفاع منسوب مياه النيل بالقاعة الرئيسية بالديوان العام، وذلك عقب جولته الميدانية أمس، للاستماع إلى مطالبهم وحصر كافة احتياجاتهم وبحث سبل تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.

استهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر وخاصة في أوقات الأزمات ، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، حيث قرر صرف مساعدات عينية لدعم ومساندة الأهالي وتوفير حياة كريمة ، كما وجه بسرعة الحصر الدقيق للأسر المتضررة لإمكانية توفير سكن بديل وملائم لهم، ودراسة إعفائهم من الإيجار السنوي بالتنسيق مع الري.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع التدخل السريع بالنزول الميداني والفوري لتسوية وتمهيد وإنارة شوارع عزبة التاج وتقديم الدعم اللازم ، والتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لتوضيح الحيز العمرانى للعزبة ودراسة إمكانية توفير خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة المقدمة لهم، مؤكداً على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم وتنظيم العديد من القوافل العلاجية والغذائية لدعم الأسر بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأكد محافظ المنوفية للأهالي على الوقوف بجانبهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحمايتهم ، ومتابعته اللحظية وعلى مدار الساعة لجهود الأجهزة التنفيذية لضمان تقديم الخدمات أول بأول، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف بشكل دائم.