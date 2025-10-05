قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يلتقي أهالي دلهمو المتضررين من مياه النيل ويعلن دعمًا عاجلًا لحماية المواطنين

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اليوم إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أهالي قرية دلهمو بأشمون المتضررين من جراء ارتفاع منسوب مياه النيل بالقاعة الرئيسية بالديوان العام، وذلك عقب جولته الميدانية أمس، للاستماع إلى مطالبهم وحصر كافة احتياجاتهم وبحث سبل تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية  ، جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.

استهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر وخاصة في أوقات الأزمات ، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، حيث قرر صرف مساعدات عينية لدعم ومساندة الأهالي وتوفير حياة كريمة ، كما وجه بسرعة الحصر الدقيق للأسر المتضررة لإمكانية توفير سكن بديل وملائم لهم، ودراسة إعفائهم من الإيجار السنوي بالتنسيق مع الري.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع التدخل السريع بالنزول الميداني والفوري لتسوية وتمهيد وإنارة شوارع عزبة التاج وتقديم الدعم اللازم ، والتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لتوضيح الحيز العمرانى للعزبة ودراسة إمكانية توفير خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة المقدمة لهم، مؤكداً على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم وتنظيم العديد من القوافل العلاجية والغذائية لدعم الأسر بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأكد محافظ المنوفية للأهالي على الوقوف بجانبهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحمايتهم ، ومتابعته اللحظية وعلى مدار الساعة لجهود الأجهزة التنفيذية لضمان تقديم الخدمات أول بأول، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف بشكل دائم.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية فيضان النيل قرية دلهمو

