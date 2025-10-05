قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان
سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لإنقاذ الفلاح المصري ودعم الزراعة الوطنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

رنا عصمت

تشير بعض الأبحاث إلى أن الحفاظ على توازن صحي في درجة الحموضة (pH) ومستويات البكتيريا داخل المهبل يمكن أن يقلل من حدة الحكة المهبلية ويمنع حدوثها.

وعند تناول الزبادى أو المكملات التي تحتوي على البروبيوتيك بالسلالات الصحيحة، فإنها تساعد على إعادة توازن البكتيريا النافعة في المهبل وبالتالي، يمكن للزبادي أن يساهم في الوقاية من العدوى وتقليل أعراض الحكة المهبلية.

ونشرت دراسة على موقع pubmed أن يمكن لمزيج من الزبادي الطبيعي والعسل أن يخفف من الحكة المهبلية و يخفف من التهابات الخميرة بشكل أفضل من الكريمات المضادة للفطريات.

 في تلك الدراسة، تم تقسيم 129 امرأة مصابة بعدوى المبيضات الفرجية المهبلية (VVC) إلى مجموعتين. 

حصلت 82 امرأة من المشاركات على مزيج من الزبادي اليوناني الطبيعي وعسل النحل، بينما تلقت 47 امرأة باقي المجموعة عوامل مضادة للفطريات الموضعية.

 وجدت الدراسة أن معدل الشفاء السريري لعلاج عدوى الخميرة المهبلية كان أعلى بين النساء اللاتي عولجن بالعسل والزبادي (87.8%) مقارنةً باللاتي استخدمن الكريمات المضادة للفطريات التي تُباع بدون وصفة طبية (72.3%).


 

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

