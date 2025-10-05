كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

تشير بعض الأبحاث إلى أن الحفاظ على توازن صحي في درجة الحموضة (pH) ومستويات البكتيريا داخل المهبل يمكن أن يقلل من حدة الحكة المهبلية ويمنع حدوثها.

وعند تناول الزبادى أو المكملات التي تحتوي على البروبيوتيك بالسلالات الصحيحة، فإنها تساعد على إعادة توازن البكتيريا النافعة في المهبل وبالتالي، يمكن للزبادي أن يساهم في الوقاية من العدوى وتقليل أعراض الحكة المهبلية.

ونشرت دراسة على موقع pubmed أن يمكن لمزيج من الزبادي الطبيعي والعسل أن يخفف من الحكة المهبلية و يخفف من التهابات الخميرة بشكل أفضل من الكريمات المضادة للفطريات.

في تلك الدراسة، تم تقسيم 129 امرأة مصابة بعدوى المبيضات الفرجية المهبلية (VVC) إلى مجموعتين.

حصلت 82 امرأة من المشاركات على مزيج من الزبادي اليوناني الطبيعي وعسل النحل، بينما تلقت 47 امرأة باقي المجموعة عوامل مضادة للفطريات الموضعية.

وجدت الدراسة أن معدل الشفاء السريري لعلاج عدوى الخميرة المهبلية كان أعلى بين النساء اللاتي عولجن بالعسل والزبادي (87.8%) مقارنةً باللاتي استخدمن الكريمات المضادة للفطريات التي تُباع بدون وصفة طبية (72.3%).



