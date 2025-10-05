قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
«بن غفير»: أنا فخور بأن نشطاء الأسطول يُعاملون كإرهابيين.. هذه هي سياستي

فرناس حفظي

تناول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الادعاءات المتعلقة بظروف احتجاز نشطاء أسطول الحرية المتجه إلى غزة، قائلاً: "أفخر بمقاتلي مصلحة السجون الذين تصرفوا وفقًا للسياسة التي حددتها أنا والمفوض كوبي يعقوبي. كنت على متن سفنهم، ولم أرَ أي مساعدة أو مساعدة إنسانية". وأضاف بن غفير أنه جاء "لزيارة سجن كتسيعوت، وكنت فخورًا بأننا نعامل "نشطاء أسطول الحرية" كداعمين للإرهاب. كل من يدعم الإرهاب إرهابي، ويستحق ظروف الإرهابيين".

  وفي وقت سابق،  أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، أن سلطات إسرائيل أطلقت سراح 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة، وأنه جار العمل على إعادتهم إلى ماليزيا.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الأحد - أن النشطاء بصحة جيدة وقد غادروا إسرائيل إلى مدينة إسطنبول التركية، حيث سيخضعون لفحوصات طبية.
وأعربت الوزارة، عن امتنان ماليزيا للحكومة التركية وحكومات الأردن ومصر والولايات المتحدة ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مساعدتها في ضمان عودة مواطنيها سالمين.
وكانت ردود الفعل الدولية قد تصاعدت على اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، في خطوة تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وضم الأسطول أكثر من 40 سفينة، تحمل نحو 500 متطوع من حوالي 40 دولة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد