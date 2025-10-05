«بن غفير»: أنا فخور بأن نشطاء الأسطول يُعاملون كإرهابيين.. هذه هي سياستي

تناول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الادعاءات المتعلقة بظروف احتجاز نشطاء أسطول الحرية المتجه إلى غزة، قائلاً: "أفخر بمقاتلي مصلحة السجون الذين تصرفوا وفقًا للسياسة التي حددتها أنا والمفوض كوبي يعقوبي. كنت على متن سفنهم، ولم أرَ أي مساعدة أو مساعدة إنسانية". وأضاف بن غفير أنه جاء "لزيارة سجن كتسيعوت، وكنت فخورًا بأننا نعامل "نشطاء أسطول الحرية" كداعمين للإرهاب. كل من يدعم الإرهاب إرهابي، ويستحق ظروف الإرهابيين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، أن سلطات إسرائيل أطلقت سراح 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة، وأنه جار العمل على إعادتهم إلى ماليزيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الأحد - أن النشطاء بصحة جيدة وقد غادروا إسرائيل إلى مدينة إسطنبول التركية، حيث سيخضعون لفحوصات طبية.

وأعربت الوزارة، عن امتنان ماليزيا للحكومة التركية وحكومات الأردن ومصر والولايات المتحدة ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مساعدتها في ضمان عودة مواطنيها سالمين.

وكانت ردود الفعل الدولية قد تصاعدت على اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، في خطوة تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وضم الأسطول أكثر من 40 سفينة، تحمل نحو 500 متطوع من حوالي 40 دولة.