الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر

احتفى حزب الجبهة الوطنية بالذكرى الـ52 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة المصرية والعربية، ومصدر فخر للأجيال المتعاقبة، لما مثله من ملحمة وطنية خالدة كشفت عن عبقرية المقاتل المصري وقوة الدولة حينما تتوحد إرادة الشعب مع القيادة.

ووجّه الحزب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال الجيش المصري الباسل، وإلى الشعب المصري، بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، مشيدًا بالروح القتالية والعزيمة التي صنعت نصر أكتوبر واستعادت الكرامة الوطنية.

وأكد الحزب أن ذكرى النصر تمثل رمزًا خالدًا للصمود والتحدي والقدرة على الانتصار، وهو المعنى الذي لا يزال حيًا في مواجهة التحديات الراهنة، مضيفًا أن استحضار روح أكتوبر بات ضرورة وطنية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والمنطقة من تهديدات وأزمات.

دعم مطلق للرئيس وبناء الجمهورية الجديدة

وجدد قيادات وأعضاء حزب الجبهة الوطنية تأكيدهم على الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة بناء الجمهورية الجديدة، مشيرين إلى أن القيادة الحالية تسير على خطى أبطال أكتوبر، بإصرار على التنمية، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ الأمن القومي، في مواجهة كل محاولات النيل من الوطن.

الجيش المصري.. درع الوطن وسياجه الحصين

وقال الحزب في بيانه: "نؤمن أن قواتنا المسلحة كانت وستظل السياج المنيع للوطن، والحصن الذي يُطمئن المصريين، ويقف في وجه كل من يهدد أمن واستقرار الدولة"، مشيدًا بدورها الوطني في التنمية والبناء إلى جانب دورها العسكري المقدس.

عهد ووفاء

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على الوفاء للشهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم أرض سيناء وكتبوا فصول النصر، قائلاً:

"نعاهد الله والوطن أن نظل صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، مستمدين من نصر أكتوبر روحًا لا تنكسر، وإيمانًا بأن مصر ستبقى دائمًا صاحبة النصر المستمر، مهما عظُمت التحديات".