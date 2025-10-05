قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

احتفى حزب الجبهة الوطنية بالذكرى الـ52 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة المصرية والعربية، ومصدر فخر للأجيال المتعاقبة، لما مثله من ملحمة وطنية خالدة كشفت عن عبقرية المقاتل المصري وقوة الدولة حينما تتوحد إرادة الشعب مع القيادة.

ووجّه الحزب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال الجيش المصري الباسل، وإلى الشعب المصري، بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، مشيدًا بالروح القتالية والعزيمة التي صنعت نصر أكتوبر واستعادت الكرامة الوطنية.

وأكد الحزب أن ذكرى النصر تمثل رمزًا خالدًا للصمود والتحدي والقدرة على الانتصار، وهو المعنى الذي لا يزال حيًا في مواجهة التحديات الراهنة، مضيفًا أن استحضار روح أكتوبر بات ضرورة وطنية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والمنطقة من تهديدات وأزمات.

دعم مطلق للرئيس وبناء الجمهورية الجديدة

وجدد قيادات وأعضاء حزب الجبهة الوطنية تأكيدهم على الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في معركة بناء الجمهورية الجديدة، مشيرين إلى أن القيادة الحالية تسير على خطى أبطال أكتوبر، بإصرار على التنمية، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ الأمن القومي، في مواجهة كل محاولات النيل من الوطن.

الجيش المصري.. درع الوطن وسياجه الحصين

وقال الحزب في بيانه: "نؤمن أن قواتنا المسلحة كانت وستظل السياج المنيع للوطن، والحصن الذي يُطمئن المصريين، ويقف في وجه كل من يهدد أمن واستقرار الدولة"، مشيدًا بدورها الوطني في التنمية والبناء إلى جانب دورها العسكري المقدس.

عهد ووفاء

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على الوفاء للشهداء الأبطال الذين رووا بدمائهم أرض سيناء وكتبوا فصول النصر، قائلاً:
"نعاهد الله والوطن أن نظل صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة، مستمدين من نصر أكتوبر روحًا لا تنكسر، وإيمانًا بأن مصر ستبقى دائمًا صاحبة النصر المستمر، مهما عظُمت التحديات".

أكتوبر المجيد حزب الجبهة الوطنية تاريخ الأمة المصرية والعربية ملحمة وطنية خالدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

