إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الخدمات الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

الديب أبوعلي

قدم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المهيري، إن تلك المناسبة الراسخة المستقرة بالوجدان صارت ممر عمال مصر نحو بذل المزيد من الجهد والعطاء والمشاركة في بناء مصر الحديثة وطاقة متجددة لشحذ همم العمل والإنتاج في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وأكد أن حرب السادس من أكتوبر كانت السبيل في العبور بالوطن من مرارة الهزيمة إلى النصر المبين واستردت معها مصر كل حبة رمل من أرضها وأعادت للأمتين المصرية والعربية كيانها وكرامتها.

وحيا نائب رئيس اتحاد عمال مصر أرواح شهداء القوات المسلحة الطاهرة التي تروي تراب مصر بأعظم التضحيات والتي يهتدي بها جموع الطبقة العاملة في السير قدما نحو زيادة الإنتاج ويتخذونها نهجا للسير على دربها خلف القيادة الحكيمة للرئيس السبسي وحكمته الرشبدة التي تّعلي راية الوطن بشموخ وعزة.

وتابع :نائب رئيس اتحاد العمال، أنه تزامنا مع الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر التي أدارتها ونفذتها الجندية المصرية باقتدار حتى رفعت العلم منتصرة، فإن التنظيم النقابي ثابت على مبادئ رفع علم مصر خفاقا في ساحات العمل والإنتاج ويواصل الإعداد التقني الجيد لثروات مصر من العمالة المصرية وذلك من خلال تنفيذ برنامج " ابتكر.. أنت مصري"، الذي يهدف إلى إحداث حراك بملف التدريب لاستنهاض المهارات الإبداعية لديهم وبغرض تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

اتحاد عمال مصر القوات المسلحة انتصارات أكتوبر المجيدة الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة ذكرى انتصارات أكتوبر

