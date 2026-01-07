خبيرة تتوقع ردا دبلوماسيا من موسكو بعد حادث السيطرة الأمريكية على السفينة.. تفاصيل

توقعت لانا بدفان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة موسكو، أن تلتزم روسيا بالتحرك الدبلوماسي ردًا على سيطرة الولايات المتحدة على سفينة كانت ترفع العلم الروسي، مؤكدة أن موسكو ستتعامل مع الأمر بحسابات سياسية دقيقة.



وأضافت لانا بدفان، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للسيطرة على مصادر الطاقة.



وشددت على ضرورة أن يوضح ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاصيل ما جرى بشأن حادث السفينة.



وأشارت إلى أن واشنطن حاولت سابقًا الترويج لفكرة أن ترامب مجرد «دمية في يد روسيا»، معتبرة أن الرد الأمريكي الأخير يعكس تصادمًا سياسيًا مباشرًا بين البلدين، في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن على خلفية المصالح الاستراتيجية والنفوذ الدولي.



