أستاذ بجامعة موسكو: التحرك الأمريكي يستهدف السيطرة على الطاقة وإعادة تشكيل التحالفات

كشفت لانا بدفان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة موسكو، أن التحركات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأتي في إطار السعي لتحقيق مصالح اقتصادية، وعلى رأسها السيطرة على الثروات الباطنية ومصادر الطاقة، إلى جانب تنفيذ ضربات عسكرية تخدم هذه الأهداف.



وقالت لانا بدفان، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ترامب يتحرك بشكل واضح في نطاق نصف الكرة الأرضية، مشيرة إلى وجود اختلاف جوهري بين سياسات إدارة ترامب وإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.



وأوضحت أن الصدامات الحالية بين القوى الكبرى تُعد جزءًا من عملية إعادة هيكلة العلاقات الدولية، وإعادة النظر في التحالفات القائمة على الساحة العالمية.



وأكدت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة موسكو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض نفوذها في ملفات الطاقة والتوازنات الجيوسياسية.

