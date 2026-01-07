أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية

علق الإعلامي أحمد موسى، على صعود القوات البحرية الأمريكية على ناقلة النفط مارينيرا، قائلا: “ما قامت به أمريكا اليوم هو انتهاك للسيادة الروسية، تلك السفينة روسية، وقيام أمريكا باحتجاز السفينة بمساعدة بريطانية بمثابة رسالة إلى روسيا”.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث اليوم أمر لم يحدث منذ سنوات عديدة بين البلدين، مؤكدا أنه يتوقع أن ترد روسيا على ما حدث.

واسترسل: روسيا لديها سلاح نووي وغواصات نووية وأسلحة متطورة، وأمريكا تنتهك القوانين ولا تعترف إلا بالقوانين الأمريكية فقط.