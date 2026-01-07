خالد أبو بكر: الشعارات الرنانة لا تحل أزمات الدين والاستثمار

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن تشككه في مواقف بعض مشاهير المعارضة، متسائلًا عن طبيعة معارضتهم وما إذا كانت معارضة حقيقية أم مجرد معارضة مرتبطة بالمشهد والمصلحة.

وأشار أبو بكر إلى أن فترة الانتخابات كشفت عن ممارسات أثارت لديه علامات استفهام، خاصة فيما يتعلق بالتحركات داخل الدوائر الانتخابية وطريقة الوصول إلى القوائم.

وأضاف خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ بعض الترتيبات التي صاحبت تشكيل القوائم الانتخابية بدت وكأنها خضعت لتفاهمات متبادلة من نوع «شيلني وأشيلك»، مؤكدًا أنه لم يفهم كثيرًا من هذه العمليات في بدايتها. وأكد عزمه على استضافة عدد من رموز المعارضة ذات الصوت المرتفع من أجل فهم كيفية وصولهم إلى القوائم، وترتيب أسمائهم، وما جرى مع المشاهير منهم في دوائرهم الانتخابية، موضحًا أن حديثه ينصب على المرحلة الأولى قبل استقرار الأمور في نهايتها.

وشدد على أن الخطاب المعارض القائم على الصوت العالي والكلمات الرنانة لم يعد مقنعًا، مؤكدًا أنه لم يعد يتأثر بتكرار عبارات الاعتراض العامة أو الهجوم اللفظي دون مضمون عملي.

وذكر، أن الاكتفاء بالشعارات والتصريحات الحادة لم يعد مجديًا، خاصة بعد أن أصبحت هذه الكلمات تتداول في مقاطع مصورة دون أن تقدم حلولًا حقيقية.

وأكد خالد أبو بكر أن المرحلة الحالية تتطلب من المعارضة تقديم حلول واضحة ومحددة للمشكلات القائمة، متسائلًا عن كيفية معالجة ارتفاع الدين أو جلب الاستثمار إلى البلاد.

وشدد على أن الصراخ والزعيق لم يعد مقبولًا، لا سيما في ظل ما اعتبره سعيًا من الجميع وراء مصالحهم خلال فترة الانتخابات، داعيًا إلى خطاب عملي يقدم حلولًا بدلًا من الاكتفاء بالاحتجاج اللفظي.