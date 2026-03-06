محمد سامي لـ عمرو سعد: ألف مبروك مسلسل “إفراج” رقم 6

شارك المخرج محمد سامي، فيديو يوضح ترتيب نسب المشاهدة على منصة شاهد، ليؤكد أن مسلسل “الست موناليزا” ما زال في الصدارة.

ونشر محمد سامي “ستوري” عبر خاصية القصص على إنستجرام، قال فيها: “ببارك لأخويا وصديقي النجم عمرو سعد إن مسلسله في التوب 10 وبيحتل المرتبة رقم 6، وتستاهل يا عمرو.. أنت محترم ومجتهد وبتعمل مجهود كبير جدًا”.

ونشر الفنان عمرو سعد منشورًا قال فيه: “لأول مرة ننشر التقارير المعتمدة مش المزورة، وكنت أتمنى إن الشركات والمحطات تعلنها، لأن ده في مصلحة الشغلانة والصناعة، زي كل بلاد الدنيا اللي فيها صناعة دراما وسينما ولها تاريخ. وبكده نقفل الباب على المدعين اللي بيحاولوا يزوروا الحقايق اللي مستحيل إنكارها، وصعب جدًا إنك تضحك على الناس وتزيف وعيهم”.

وشارك محمد سامي فيديو قال فيه: “أنا عامل الفيديو ده للجمهور لتوضيح حاجات معينة. بالنسبة لفكرة رقم 1، لفت نظري إن فيه فيديو لزميل غالي عندي جدًا وماسك فيه بعض المستندات والأوراق وبيقول أنا المسلسل رقم 1. فكرة المسلسل رقم 1 دي فكرة محتاجة بذل مجهود عشان الواحد يقدر يقول ده المسلسل رقم 1”.



وتابع: “أولًا بيبقى فيه محتوى بيلقى استحسان الجمهور، وبيحصل حواليه تداول في الشارع. تفتح الإنترنت تلاقيه، وتفتح السوشيال ميديا تلاقيه عامل حالة رواج بين الجمهور، وبكده يبقى المسلسل رقم واحد أو من الأرقام الأولى اللي الجمهور بيتكلم عنها. وفي حاجة اسمها توثيق، زي المنصات الموجودة لأنها بتبقى عارفة وحاسبة مين بيتفرج على إيه. أما التلفزيون فهو صعب جدًا في بعض الدول زي مصر إنك تقدر تقول مين اتفرج على إيه، وبيحصل اجتهادات محترمة من شركات عشان تقدر توصل للحسابات دي”.



وأضاف:“وأنا النهارده كنجم أطلع أقول أنا رقم 1 على شيء مقدرش أثبته، لأن جعفر العمدة مثلًا كان رقم 1 في التلفزيون، وكان رقم 1 في الشارع وعلى المنصة. والمسلسل اللي بيبقى رقم 1 في حتة بيبقى رقم 1 في كل حتة. الحاجة التانية إني أطلع أقول المسلسل بتاعي أعلى تقييم آخر 10 سنين، الناس هتضحك عليك على طول. ولو سألت الجمهور إيه أكتر مسلسل رائج آخر 10 سنين، مع احترامي لكل زمايلي ومسلسلاتهم، لكن فيه مسلسل اسمه جعفر العمدة هو ظاهرة، مفيش مسلسل تاني وصل لحالة الرواج دي. زي ما بنقول برنامج رامز جلال ظاهرة”.



واستكمل:

“وبالتالي لما نيجي النهارده نحاول نغفل الجمهور ونقول إن مسلسلي ده الأعلى آخر 10 سنين، الجمهور يعلم جيدًا. رقم 1 ده ليه دلالات في حالة التجاوب مع الجمهور. زي مسلسل عين سحرية لقيت فيه تجاوب من كل الناس، ومسلسل اتنين غيرنا سمعت من ناس كتير إن فيه تفاعل معاه، ومسلسل هي كيميا فيه لذاذة كبيرة للفنان مصطفى غريب. ومش عاوز أنسى حد، سمعت عن مسلسل صحاب الأرض للفنانين إياد نصار ومنة شلبي. سمعت إن فيه مسلسلات كتيرة فيها تجاوب، وفيه مسلسلات مسمعتش عنها حاجة خالص، ومينفعش مسلسل متشافش أطلع أقول للناس إنه مكسر الدنيا”.



وعن فكرة الأعلى أجرًا، أضاف: “نفس الموضوع على فكرة الأعلى أجرًا. مينفعش أطلع أقول أنا الأعلى أجرًا، وأفتكر إن كله عارف أنا باخد كام، لأنه بيدفع ضرائب. وتعالوا نعمل زي نجوم هوليوود لما بيمضوا على فيلم أو مسلسل، بياخدوا صورة للأجر وبينزلوها على السوشيال ميديا”.