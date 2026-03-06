عمل متكامل.. رانيا فريد شوقي تشيد بمسلسل "عين سحرية"

أشادت الفنانة رانيا فريد شوقي، بصناع مسلسل “عين سحرية” بعد انتهاء عرضه ضمن النصف الأول من شهر رمضان.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "مسلسل “عين سحرية” عمل متكامل​ هشام هلال كاتب حكاية محبوكة بصدق وحوار طالع من روح الشخصية

المخرج السدير مسعود مايسترو العمل صاحب رؤية حاططنا جوه المود طول الوقت مسيطر على كل أدواته ​أما عن التمثيل فإحنا قدام حالة إبداع

وتابعت: “​عصام عمر عنده قبول رباني بيخطفك من أول لحظة وهدوء وتمكن بيوصل الشعور ببساطة و صدق، باسم السمرة مبهر كالعادة.. كاريزما وموهبة بتخليه يدوب جوه الشخصية بتفاصيلها، ​محمد علاء بيمثل بمنتهى الروقان والشياكة، وعينه بتقول كل حاجة من غير كلام، ​عمر شريف شاطر اوي و موهب، فاتن سعيد وجه مريح جداً، بتمثل ببراءة وتلقائية​ مبروووووك لكل صناع العمل”.

وقدم مسلسل “عين سحرية” جرعة مكثفة من الغموض والتشويق والإثارة النفسية، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار، وسط توقعات بمفاجآت أكبر خلال الحلقات المقبلة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، في عمل درامي يحقق تفاعلًا لافتًا مع الجمهور.