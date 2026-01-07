قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب برنامج للمواعدة.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد رفضه استغلال الأطفال
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبو بكر: البرلمان الجديد يواجه تحديات ثقة المصريين بعد انتخابات متعددة المراحل

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
محمود محسن


 

استعدادًا لأول جلسات البرلمان الجديد يوم الاثنين المقبل، أعرب الإعلامي خالد أبو بكر عن شعوره بحالة من التناقض تسود وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن الانتخابات المتعددة المراحل تسببت في نسيان بعض تفاصيلها في بعض الدوائر الانتخابية. وأوضح أبو بكر أن السؤال الأبرز يكمن في قدرة البرلمان القادم على كسب ثقة المصريين وإثبات أنه يعبر عن صوت الشارع.

وأشار، أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، إلى وجود ملاحظات على العملية الانتخابية صدرت عن رئيس الدولة، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تترك أثرًا على الرأي العام.

وتابع، أن هناك طعونًا أمام محكمة النقض، والتي يجب تنفيذ أحكامها فور صدورها وفقًا للمادة 107 من الدستور، موضحًا أن بطلان العضوية يستلزم خروج العضو من المجلس دون أي إجراء إضافي، وهو ما يعكس احترام مبدأ سيادة القانون.

وتطرق أبو بكر إلى ضرورة تحليل أسباب الخلل الذي رافق العملية الانتخابية، مؤكدًا أن مراجعة الأخطاء ومحاسبة المقصرين تعد خطوات أساسية لضمان خروج العملية الانتخابية بما يطمح إليه المصريون، ومواصلا، أن هذا الأمر يمثل مسؤولية وطنية لتصحيح المسار وضمان عدم تكرار التجاوزات في المستقبل.

كما شهدت مقرات البرلمان الجديدة في العاصمة الإدارية توافد النواب لاستخراج كارنيهاتهم، حيث كان في استقبالهم الأمين العام أحمد مناع المكلف بالإشراف على استعدادات المجلس.

وأشار أبو بكر إلى تنوع خلفيات النواب، سواء من القوائم الحزبية أو الفردية أو المستقلة، مؤكدًا على أهمية مراقبة الأداء البرلماني بدلًا من التركيز على الشهرة الفردية لبعض النواب، مثل النائب أحمد عبد الجواد، مع ضرورة تقييم أعمالهم على أساس الأداء والإنجاز.

البرلمان خالد أبو بكر المصريين رئيس الدولة الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

الدكتور محمد أبو موسى

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد أبو موسى بفوزه بجائزة الملك فيصل

دار الإفتاء

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على عمل حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

مفتي الهند الشيخ أبوبكر أحمد

رسالة سلام للإنسانية..مفتي الهند: الإرهاب والتطرّف لا يمثّلان الإسلام

بالصور

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

المزيد