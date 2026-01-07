خالد أبو بكر: البرلمان الجديد يواجه تحديات ثقة المصريين بعد انتخابات متعددة المراحل





استعدادًا لأول جلسات البرلمان الجديد يوم الاثنين المقبل، أعرب الإعلامي خالد أبو بكر عن شعوره بحالة من التناقض تسود وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن الانتخابات المتعددة المراحل تسببت في نسيان بعض تفاصيلها في بعض الدوائر الانتخابية. وأوضح أبو بكر أن السؤال الأبرز يكمن في قدرة البرلمان القادم على كسب ثقة المصريين وإثبات أنه يعبر عن صوت الشارع.

وأشار، أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، إلى وجود ملاحظات على العملية الانتخابية صدرت عن رئيس الدولة، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تترك أثرًا على الرأي العام.

وتابع، أن هناك طعونًا أمام محكمة النقض، والتي يجب تنفيذ أحكامها فور صدورها وفقًا للمادة 107 من الدستور، موضحًا أن بطلان العضوية يستلزم خروج العضو من المجلس دون أي إجراء إضافي، وهو ما يعكس احترام مبدأ سيادة القانون.

وتطرق أبو بكر إلى ضرورة تحليل أسباب الخلل الذي رافق العملية الانتخابية، مؤكدًا أن مراجعة الأخطاء ومحاسبة المقصرين تعد خطوات أساسية لضمان خروج العملية الانتخابية بما يطمح إليه المصريون، ومواصلا، أن هذا الأمر يمثل مسؤولية وطنية لتصحيح المسار وضمان عدم تكرار التجاوزات في المستقبل.

كما شهدت مقرات البرلمان الجديدة في العاصمة الإدارية توافد النواب لاستخراج كارنيهاتهم، حيث كان في استقبالهم الأمين العام أحمد مناع المكلف بالإشراف على استعدادات المجلس.

وأشار أبو بكر إلى تنوع خلفيات النواب، سواء من القوائم الحزبية أو الفردية أو المستقلة، مؤكدًا على أهمية مراقبة الأداء البرلماني بدلًا من التركيز على الشهرة الفردية لبعض النواب، مثل النائب أحمد عبد الجواد، مع ضرورة تقييم أعمالهم على أساس الأداء والإنجاز.