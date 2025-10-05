قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنوفية يلتقي أهالي دلهمو المتضررين من مياه النيل ويعلن دعمًا عاجلًا لحماية المواطنين
بطولات لا تُنسى.. ندوة وطنية تستحضر روح أكتوبر في معرض دمنهور الثامن للكتاب
فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة
الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزه أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
محافظات

رئيس جامعة مطروح: انتصار أكتوبر مصدر إلهام للأجيال في بناء الوطن وحمايته

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
ايمن محمود

تقدم  الدكتور عمرو أحمد المصري القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، بخالص التهاني  إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس الجامعة أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة الوطنية، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري الصلبة وعزيمته التي لا تلين.

واشار  إلى أن ما تحقق في هذا اليوم الخالد من بطولات وتضحيات سيظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في بناء الوطن وصون أمنه واستقراره.

داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا وأرضًا، وأن يديم عليها الأمن والأمان والازدهار.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استقبل الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، ، محمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ورحاب رمضان، مدير المكتب الفني لفرع ثقافة مطروح، بحضور الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين الجامعة وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في تنظيم فعاليات وندوات مشتركة، تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الحراك الفكري والإبداعي بين الشباب وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور المصري على حرص الجامعة الدائم على الانفتاح والتعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية، بما يعزز من دورها المجتمعي والتنوير. 

فيما أشاد وفد الثقافة بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة مطروح في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات بين المؤسستين لتحقيق أهداف التنمية الثقافية والفكرية بالمحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس
طريقة عمل الكوكيز السريع..
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير
