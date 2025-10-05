رئيس جامعة مطروح: انتصار أكتوبر مصدر إلهام للأجيال في بناء الوطن وحمايته

تقدم الدكتور عمرو أحمد المصري القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، بخالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس الجامعة أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة الوطنية، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري الصلبة وعزيمته التي لا تلين.

واشار إلى أن ما تحقق في هذا اليوم الخالد من بطولات وتضحيات سيظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في بناء الوطن وصون أمنه واستقراره.

داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا وأرضًا، وأن يديم عليها الأمن والأمان والازدهار.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استقبل الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، ، محمد حمدي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ورحاب رمضان، مدير المكتب الفني لفرع ثقافة مطروح، بحضور الدكتورة شوق النكلاوي مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين الجامعة وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في تنظيم فعاليات وندوات مشتركة، تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الحراك الفكري والإبداعي بين الشباب وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور المصري على حرص الجامعة الدائم على الانفتاح والتعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية، بما يعزز من دورها المجتمعي والتنوير.

فيما أشاد وفد الثقافة بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة مطروح في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات بين المؤسستين لتحقيق أهداف التنمية الثقافية والفكرية بالمحافظة.