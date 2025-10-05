الخميس إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.. وأجر مضاعف لهؤلاء الموظفين

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، أن يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بدلا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وقد أصدرت وزارة العمل اليوم الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وحرصًا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع قطاعات الدولة تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية منها.

وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات – كلٌ في حدود اختصاصه – بنشر أحكام الكتاب والعمل بمقتضاها ووضعها موضع التنفيذ في مواقع العمل والإنتاج.

وتقدَّم وزير العمل بأسمى التهاني إلى عمال وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله أن يعيدها على وطننا الغالي بمزيد من الأمن والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أجر مضاعف

نص قانون العمل الجديد على أنه للعامل المتقدم للامتحانات الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أو الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا.

وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، مع إمكانية تشغيله خلالها مقابل مثلي الأجر أو منحه يومًا بديلًا.