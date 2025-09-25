800 ألف جنيه دعم صحي واجتماعية لـ 217 عاملاً غير منتظم

اعتمد وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، مبلغ 800 ألف جنيه، رعاية صحية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة، يستفيد منه 217 عاملاً في 6 محافظات هي :القاهرة وأسوان والغربية والدقهلية والوادي الجديد ودمياط، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ عبارة 200 ألف جنيه لـ 214 عاملاً ،رعاية صحية "مصاريف كشف وصرف علاج وإجراء تحاليل وإشاعات "،و600 ألف جنيه إعانات لأسر 3 عمال متوفين في حوادث متفرقة بمحافظة القاهرة ،بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة .

وقال الوزير إن "الوزارة" مستمرة في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.