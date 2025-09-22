قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
2.3 مليون جنيه دعما لـ 334 عاملاً غير منتظم

وزير العمب
وزير العمب

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين مبلغ 2 مليون و375 ألف جنيه، رعاية صحية واجتماعية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة يستفيد منه 334 عاملاً في 25 محافظة ،من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال شهر واحد فقط.

وأوضح أن هذه المبالغ عبارة عن مليون و445 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية "زواج ومواليد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى وعمليات جراحية صغرى وكبرى"،لـ 329 عاملاً ، كذلك اعتماد صرف 930 ألف جنيه ، لـ 4 عمال لقوا مصرعهم في حادث بالقاهرة ،بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و130 ألف جنيه لعامل أصيب في نفس الحادث بعجز جزئي.

وقال الوزير إن "الوزارة" مستمرة في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وزير العمل العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزارة العمل

