2.3 مليون جنيه دعما لـ 334 عاملاً غير منتظم

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين مبلغ 2 مليون و375 ألف جنيه، رعاية صحية واجتماعية، وإعانات حوادث لعمالة غير منتظمة يستفيد منه 334 عاملاً في 25 محافظة ،من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال شهر واحد فقط.

وأوضح أن هذه المبالغ عبارة عن مليون و445 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية "زواج ومواليد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى وعمليات جراحية صغرى وكبرى"،لـ 329 عاملاً ، كذلك اعتماد صرف 930 ألف جنيه ، لـ 4 عمال لقوا مصرعهم في حادث بالقاهرة ،بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و130 ألف جنيه لعامل أصيب في نفس الحادث بعجز جزئي.

وقال الوزير إن "الوزارة" مستمرة في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.