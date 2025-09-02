قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
تأمينات شاملة.. قانون العمل الجديد يفتح مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة

حسن رضوان

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية المنظمة، وضع قانون العمل الجديد إطارًا متكاملًا لتنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بما يكفل لهم الحقوق والواجبات، ويضمن حمايتهم الاجتماعية والصحية.

وينص القانون على تمتع العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي بكافة المزايا المقررة للعمال، مع إصدار قرارات وزارية تحدد ضوابط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة النشاط، سواء في الزراعة الموسمية أو المقاولات أو المناجم والمحاجر.

إعداد قاعدة بيانات قومية متكاملة

كما ألزم القانون الجهة الإدارية بحصر هذه الفئات، وإعداد قاعدة بيانات قومية متكاملة تتيح رصد أوضاعهم وربطها بجهات الدولة المختلفة، لتوحيد الجهود وتوسيع مظلة الدعم.

ولتعزيز الحماية، تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، يتولى صرف الإعانات في حالات الكوارث، ودعم النفقات العلاجية، والمساهمة في سداد الاشتراكات التأمينية، إضافة إلى توفير التدريب ووسائل العمل والإعاشة، إلى جانب تمويل الأنشطة الثقافية والرياضية والحملات التوعوية.

ويُمول الصندوق من موارد متنوعة تشمل نسبًا من أجور العمالة في بعض القطاعات، ورسوم واشتراكات شهرية، ونسبة من مبيعات المنتجات الزراعية، فضلًا عن رسوم التراخيص وعوائد الاستثمار والتبرعات، بما يضمن استدامة خدماته ودوره في رعاية هذه الفئة الحيوية من قوة العمل المصرية.

