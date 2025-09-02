قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل و السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

موقف العمالة غير المنتظمة وعمال الديليفري بعد تطبيق قانون العمل الجديد.. اتحاد عمال مصر يجيب

هاني حسين

كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر موقف الديليفري والعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد.


وقال مجدي البدوي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" العمالة غير المنتظمة يتم تقديم دعم لها من الدولة المصرية ".

وتابع مجدي البدوي :" قانون العمل الجديد نص على إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة لمساعدتها ".

وأكمل مجدي البدوي :" صندوق الطوارئ يساعد العمالة غير المنتظمة اقتصاديا واجتماعيا ".

ولفت مجدي البدوي :"  الرئيس السيسي أمر  أنه في حالة وفاة العمالة غير المنتظمة يتم صرف منحة لذويهم ".

قانون العمل عمال الديليفري العمالة اخبار التوك شو

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

الأمراض الجلدية

زيت غير متوقع يعالج كل مشاكل البشرة.. تعرف عليه

السهر

3 مخاطر غير متوقعة لـ السهر على الصحة

لانشون

قبل المدارس.. طريقة تحضير لانشون فراخ

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

