موقف العمالة غير المنتظمة وعمال الديليفري بعد تطبيق قانون العمل الجديد.. اتحاد عمال مصر يجيب

كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر موقف الديليفري والعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد.



وقال مجدي البدوي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" العمالة غير المنتظمة يتم تقديم دعم لها من الدولة المصرية ".

وتابع مجدي البدوي :" قانون العمل الجديد نص على إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة لمساعدتها ".

وأكمل مجدي البدوي :" صندوق الطوارئ يساعد العمالة غير المنتظمة اقتصاديا واجتماعيا ".

ولفت مجدي البدوي :" الرئيس السيسي أمر أنه في حالة وفاة العمالة غير المنتظمة يتم صرف منحة لذويهم ".