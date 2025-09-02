قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وليد جاب الله: حزمة الاستثمارات القطرية بـ7.5 مليار دولار دفعة قوية للاقتصاد المصري وتفتح آفاقًا واسعة لفرص العمل

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء
رنا أشرف

في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية، وما رافقه من قرارات مؤثرة للبنك المركزي، برزت المباحثات المصرية القطرية الأخيرة التي تناولت حزمة استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار، اعتبرت الأكبر من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.

 وفي هذا السياق، أدلى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله بتصريحات صحفية أوضح فيها أهمية هذه الاستثمارات، والقطاعات المستهدفة، فضلًا عن قرارات السياسة النقدية الأخيرة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

د. وليد جاب الله: خفض الفائدة 200 نقطة أساس قرار في توقيت مناسب ينعكس إيجابيًا على الاستثمار ويخفف الأعباء عن المواطنين 

قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة مهمة تتسم بقرارات مؤثرة، سواء على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية أو سياسات البنك المركزي، مؤكدًا أن المباحثات الأخيرة بين مصر وقطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار تمثل دفعة قوية ستسهم في خلق فرص عمل كبيرة داخل السوق المصري.

وأكد أن إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر بلغ نحو 5.5 مليار دولار، بينما الحزمة المعلنة وحدها تفوق هذا الرقم، وهو ما يعكس جدية التوجه القطري. 

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 72 مليون دولار إلى 128 مليون دولار في عام 2024، كما صعدت الاستثمارات القطرية من 248 مليون دولار إلى نحو 618 مليون دولار.

وقال إن زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى جاءت لتفعيل هذه الحزمة الاستثمارية، مشددًا على أن انعقاد اللجنة المشتركة المصرية القطرية يعد خطوة أساسية لترجمة مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر في إبريل الماضي.

وأكد جاب الله أن هناك رغبة واضحة من رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر، خصوصًا في القطاع السياحي من خلال مشروعات كبرى بالساحل الشمالي، إلى جانب قطاعات الصناعة وقطاعات أخرى، معتبرًا أن وجود كبار المسؤولين القطريين في مدينة العلمين يعد رسالة ترويجية مهمة للاستثمار في مصر.

وقال إن الضمان الحقيقي لتنفيذ هذه الاستثمارات يتمثل في التواصل المستمر بين الجانبين على المستويات الوزارية والسيادية، إلى جانب الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والقطريين، مشيرًا إلى أن وجود الصندوق السيادي القطري في مصر يعبر عن جدية الجانب القطري ورغبته في التوسع الاستثماري.

وعن قرار البنك المركزي، أكد جاب الله أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس جاء في توقيت مناسب، موضحًا أن هذا القرار يساعد على تحريك عجلة الاستثمار ويخفف الأعباء عن الاقتصاد. وأضاف أنه رغم انخفاض الفائدة على الودائع بنسبة 2%، فإن الوضع أفضل بكثير لأن التضخم انخفض إلى أقل من 14%، ما يجعل العائد الحقيقي على المدخرات إيجابيًا.

وقال إن هذا القرار سيساعد المستثمرين على استيراد مستلزمات الإنتاج بتكاليف أقل، وهو ما سينعكس على انخفاض معدلات التضخم مستقبلًا، مؤكدًا أن الأثر الإيجابي سيظهر قريبًا في السوق المصري.

قطر استثمارات قطرية البنك المركزي القطاع السياحي السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية

علامات سبقت ميلاد النبي محمد.. دينا أبو الخير توضحها

احتفالية وزارة الاوقاف بالمولد النبوي الشريف

الأوقاف: مصر آمنة ومستقرة على الرغم من اشتعال المنطقة من حولنا

غزة

المركز الفلسطيني للبحوث: الاحتلال يواجه أزمة داخلية في تجنيد الاحتياط

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد