هلال قائمًا بأعمال العضو المنتدب للقابضة الكيماوية

أصدر المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف الكيميائي سعد محمد هلال للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلفًا للمحاسب عماد الدين مصطفى خالد.

أكد المهندس محمد شيمي، حرص الوزارة على التطوير الإداري المستمر وضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والتشغيلية ورفع مستوى الأداء المؤسسي، موضحا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية القادرة على دفع مسيرة التطوير وتحقيق أفضل النتائج في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب توجهات الدولة نحو الارتقاء بقطاع الأعمال العام وتعزيز تنافسيته واستدامته.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية للشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأصول وحوكمتها، وحسن استغلال الطاقات والموارد المتاحة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات، مع مواصلة جهود دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن تمنياته للكيميائي سعد محمد هلال بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، بما يخدم أهداف الدولة في النهوض بالصناعات الكيماوية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما وجّه خالص الشكر والتقدير للمحاسب عماد الدين مصطفى على جهوده خلال فترة توليه المنصب، متمنيًا له دوام النجاح في مسيرته المقبلة.

السيرة الذاتية

يُذكر أن الكيميائي سعد محمد هلال يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، حيث شغل مناصب قيادية بارزة من بينها رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركات "ميثانيكس مصر"، والمصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، والمصرية لإنتاج الستيرين والبولي ستيرين. كما تولى سابقا منصب مستشار وزير البترول والثروة المعدنية لمشروعات البتروكيماويات، وعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية الكبرى، وأسهم في تحديث الاستراتيجية الوطنية لصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى دوره في تأسيس عدة شركات ومشروعات صناعية استراتيجية.