وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي ودعم القضية الفلسطينية
عبد الغفار: نسعى لتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات ودعم معاهد وكليات تمريض الأزهر| صور
حب زمان.. طرح كليب وائل جسار الجديد
الجبهة الوطنية: منع فلسطين من المشاركة أمميًا تقويض متعمد لحقها
شيخ الأزهر: خدمة المرضى ورعايتهم من أشرف المهن وأعظم القربات إلى الله
رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 و رسومها وشروطها ..اعرف الخطوات
مباح شرعا.. الإفتاء: لا دليل على منع شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
عدد أيام إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار حكومي
رسوب 20685 طالب في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني
مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر
وزير الخارجية يلتقي نظيره بالفاتيكان لبحث دعم السلام وتعزيز الحوار الديني
اقتصاد

الشيمي يزور مركز معلومات قطاع الأعمال ويوجّه بوضع استراتيجية شاملة للنهوض بأدائه

مركز معلومات قطاع الأعمال
مركز معلومات قطاع الأعمال
علياء فوزى

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، زيارة إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة بحي المعادي، في إطار جهود الوزارة لتطوير الهياكل التنظيمية والقدرات التشغيلية والمهارات البشرية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وكان في استقبال الوزير، المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حيث استعرض المهندس محمد شيمي خلال اجتماعه مع قيادات المركز، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، سير العمل داخل المركز والخدمات التي يقدمها، ومنها توفير المعلومات لدعم متخذي القرار، التحليلات المالية، وتقييم الأداء، إلى جانب إعداد مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية عن نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، وعدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى كونه مركز تدريب معتمد يقدم برامج تدريبية لتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والفني.

وأكد المهندس محمد شيمي أهمية مركز المعلومات في دعم تطوير الأداء واتخاذ القرار، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة وخطة تنفيذية للنهوض بدور المركز وتحقيق أقصى استفادة منه لدعم الشركات القابضة والتابعة. وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير أداء المركز ليتحول إلى منصة للتميز والإبداع وبيت خبرة حقيقي داعم للشركات القابضة والتابعة من خلال أداء احترافي قائم على المعرفة وتحليل البيانات، وإعداد توصيات عملية تساعد في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة.

  وفي هذا الإطار، وجّه الوزير أيضا برفع كفاءة البنية التكنولوجية والتحتية للمركز، بما يدعم قدراته على تقديم برامج تدريب وتأهيل أكثر تطورًا وشمولًا. كما وجه بإعداد برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات الشركات القابضة والتابعة، على أن تُركز هذه البرامج على مجالات رئيسية تشمل إدارة الأصول، إدارة التغيير المؤسسي، التحول الرقمي ونظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، إعداد الموازنات، السلامة والصحة المهنية، والموارد البشرية. وأكد أن هذه البرامج يجب أن تكون أداة فعالة في تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، بما يتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وعقب الاجتماع، قام الوزير بجولة داخل المركز، التقى خلالها بالعاملين واطلع على أنشطتهم اليومية، كما تفقد قاعات التدريب والمعامل، مؤكدا أهمية تعزيز مساهمة المركز بما لديه من إمكانات لخدمة الشركات التابعة وتقوية دوره كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب، وموضحا أن الاستثمار في التدريب هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، وأنه ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة الشركات وتعظيم قدراتها التنافسية، داعيًا إلى استمرار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وتوفير بيئة محفزة على الابتكار وبناء القدرات.

المهندس محمد شيمي قطاع الأعمال العام مركز معلومات قطاع الأعمال العام حي المعادي

