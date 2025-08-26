قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية
وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
عبدالعاطي لنظيره الأسباني: جرائم إسرائيل فاقت كل الحدود ولابد من إجراءات فاعلة
رسالة طمأنة من وزير الكهرباء لجموع العاملين بالقطاع.. ماذا قال؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس
مقتل عنصرين من الجيش السوري وإصابة 6 آخرين في انفجار غامض قرب الكسوة بريف دمشق
في لفتة إنسانية.. وزير الكهرباء يهدي 5 من العاملين رحلة عمرة مجانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قطاع الأعمال تبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء الشركات التابعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

 التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركتي "مسار" للاستشارات وتطوير الأعمال، و"GAIA" المتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي.

تناولت المباحثات فرص التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة لها من جهة، وكل من شركتي مسار وGAIA من جهة أخرى، وذلك بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة آليات التشغيل، تطوير كفاءة الأداء، ودعم خطط التحول الرقمي بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الحلول التكنولوجية التي يمكن تقديمها، ومن بينها: إدارة المخاطر وسلامة العمليات، تعزيز الكفاءة التشغيلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الصيانة التنبؤية لتقليل الأعطال وخفض التكاليف وإطالة العمر التشغيلي للمعدات، ودمج التكنولوجيا الحديثة في بيئات العمل المختلفة.

أكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لمستقبل شركات قطاع الأعمال العام، وأوضح أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة والشركات الرائدة في هذا المجال، من أجل تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تساعد على تحسين بيئة العمل وتطوير آليات التشغيل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل.

قطاع الأعمال الشركات القابضة مسار GAI الذكاء الاصطناعي

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

محكمة

تأييد حكم السجن 3 سنوات لسارقي كابلات الاتصالات

بسنت محمد

ضبط التيك توكر "بسنت محمد" بتهمة نشر محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية بالتجمع

السيطرة على حريق - ارشيفية

السيطرة على حريق محدود بإحدى المراكب النيلية بأسوان

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

السعودية
السعودية
السعودية

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو
كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الافوكادو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

