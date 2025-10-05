وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد

بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال فاروق - في برقيته - "بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، يشرفني أن أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جموع العاملين بالقطاع الزراعي، بأصدق آيات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات".

وأضاف أن هذه الذكرى الخالدة ستظل دائماً عنواناً للإرادة الوطنية الصلبة التي أثبتت للعالم قدرة مصر على تجاوز أصعب التحديات وتحقيق المعجزات.. مؤكدا أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد استرداد للأرض، بل كان تأكيداً على عظمة هذا الوطن وقدرته على صنع تاريخه ومستقبله.

وأكد الوزير أهمية أن نستلهم دائما روح أكتوبر لتكون دافعاً لاستمرار مسيرة التنمية والنهضة والبناء، تحت القيادة الحكيمة والرشيدة، للرئيس عبدالفتاح السيسي.. واختتم برقيته داعيا الله بأن يحفظ مصر وشعبها العظيم.

