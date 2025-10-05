هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، أصبح المتحكم الأول في القرارات داخل النادي، مشيرًا إلى أنه سلب مجلس الإدارة معظم صلاحياته، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الفنية.

وقال الكومي، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «جون إدوارد، المدير الرياضي، سحب كل صلاحيات مجلس إدارة الزمالك، لدرجة أن المجلس لم يعد قادرًا على تغيير المدير الفني، وأصبح القرار بيد جون إدوارد فقط».

وأضاف: «إذا أراد مجلس الزمالك اتخاذ قرار برحيل يانيك فيريرا، فعليهم أن يجلسوا جلسة تفاوضية ويتوددوا إلى جون إدوارد من أجل تنفيذ القرار، لأنه هو الوحيد الذي يمتلك هذه الصلاحية الآن».

واختتم الكومي حديثه متسائلًا عن مستقبل النادي في ظل هذا الوضع، مؤكدًا أن التوازن في اتخاذ القرارات هو الضمان الحقيقي لاستقرار الزمالك خلال الفترة المقبلة.