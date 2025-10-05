تامر الحبال: تراثنا نقطة انطلاق لتحويل الحرف التقليدية إلى صناعة رقمية مستدامة

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن معرض «تراثنا» الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء يمثل نقطة انطلاق مهمة نحو تحويل الحرف اليدوية إلى صناعة متطورة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن المعرض يعكس رؤية الدولة في دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة عرض احترافية تسلط الضوء على جمال المنتج المصري وتنوعه.

وأشار إلى أن الدورة الحالية من المعرض شهدت مشاركة واسعة من مختلف المحافظات، مما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالحرف التراثية كأحد مكونات الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التنظيم المتميز أتاح للحرفيين التواصل المباشر مع الجمهور والتجار بشكل فعّال.

وأكد الحبال أن «تراثنا» لم يعد مجرد فعالية سنوية، بل أصبح علامة اقتصادية وثقافية تبرز هوية مصر الأصيلة، وتفتح الباب أمام دمج التراث في مسارات التنمية الشاملة.

ولفت الحبال إلى أن نجاح المعرض في كل دورة يثبت أن الحرف المصرية ما زالت قادرة على التطور والتجديد، وأنها تمثل مصدر فخر واعتزاز يعكس روح الإبداع والعمل لدى أبناء الشعب المصري.