قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الممتاز.. الزمالك يبحث عن فك شفرة دفاع المحلة في أول 20 دقيقة
انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مصنعي "المستحضرات الصيدلية الصلبة" و"المحاليل الوريدية" بالقليوبية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "المستحضرات الصيدلية الصلبة" ومصنع "المحاليل الوريدية كبيرة الحجم"، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المصانع المطورة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، وهي إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال تفقد مصنع المستحضرات الصيدلية الصلبة، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة داخل المصنع لتفقد مكوناته، وخلال الجولة قدم الدكتور/ ياسر فوزي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية شرحا بشأن الأنشطة الرئيسية للمصنع وخطوط الإنتاج التي تضم خط إنتاج المستحضرات البشرية: (اقراص صلبة – كبسولات جيلانتية صلبة - بودرات معبأة في زجاجات – بودرات معبأة في أكياس - ماء مذيب للمضادات الحيوية). فضلا عن خط إنتاج المستحضرات البيطرية (بودرات تعبأ في أكياس – بودرات تعبأ في عبوات).

كما تحدث الدكتور ياسر فوزي عن أعمال التطوير بالمصنع موضحا أنه تمت إعادة تأهيل المصنع خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى أغسطس 2024 لمدة 6 أشهر بتكلفة 20 مليون جنيه، كما تمت إضافة خطوط إنتاج المستحضرات البيطرية من خلال استغلال المساحات الفارغة خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أكتوبر 2024 بتكلفة مليون جنيه، وذلك عن طريق إعادة تأهيل خطوط إنتاج: بودرات في أكياس بيطرية، وبودرات في عبوات بيطرية.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية إلى أن الطاقات الإنتاجية للمصنع تتمثل فيما يلي: 420 مليون قرص، 100 مليون كبسول صلب، 2.8 مليون كيس للبيطري، و36 مليون كيس للماء المذيب.

وخلال جولته التي أجراها بمصنع المحاليل الوريدية أثناء تفقده، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور ياسر فوزي حول أنشطة المصنع الرئيسية وخطوط الإنتاج، التي تتضمن 3 خطوط لإنتاج المحاليل الوريدية. كما أوضح أن هناك نوعين من الماكينات، منهما نوع يوجد منه ماكينتان فقط على مستوى الشرق الأوسط بأكمله، واحدة بمصر والأخرى بدولة أخرى، وهي ماكينة متقدمة للغاية للمحاليل الوريدية ذات الغطاء.

وأضاف أنه تمت إعادة تأهيل المصنع خلال الفترة من فبراير 2024 إلى سبتمبر 2024 لمدة 7 أشهر بتكلفة 25 مليون جنيه. وشملت أعمال التطوير: إحلال محطة المياه بمحطة جديدة، إحلال شبكة المحلول، إعادة تأهيل للمناطق الإنتاجية ومنطقة سحب وصرف الخامات، ورفع كفاءة وحدات التكييف ورفع القدرة البريدية من خلال إحلال الشيلر التي لا تعمل بشيلر جديد.

وتابع: تصل الطاقة الإنتاجية سنويا من المحاليل الوريدية كبيرة الحجم في زجاجات إلى 18 مليون زجاجة، فيما تصل للمحاليل الوريدية كبيرة الحجم في أكياس إلى 8.4 مليون كيس.

رئيس مجلس الوزراء الحكومة مصر الدكتور مصطفى مدبولي مصانع الادوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

سارة خليفة

تأجيل محاكمة سارة خليفة في صناعة المخدرات

الوطنية للانتخابات

بدوي: إجراء انتخابات النواب بعد أقل من شهر من استحقاق الشيوخ يؤكد قوة الشعب قي مواجهة حملات التشويه

سارة خليفة

خرجوني علي ذمة القضية.. متهم في قضية تصنيع المخدرات : عندي 66 سنة و مريض

بالصور

الصين تهدد بسحب التراخيص من شركات السيارات .. لهذا السبب ‏

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
فيات
فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد