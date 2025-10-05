تسليم الشهادات المؤمنة للدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم.. غداً

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتسليم الشهادات المؤمنة الخاصة بالمعلمين الذين تم تعيينهم فى الدفعة الرابعة ضمن مسابقة 30 ألف معلم لاستكمال مسوغات التعيين.

حيث أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم البدء في تسليم (الشهادات المؤمنة للدفعة الرابعة للمديريات التعليمية ، وذلك لإستكمال مسوغات التعيين للدفعة الرابعة اعتبارًا من غد الاثنين 2025/10/6

ووجهت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التهنئة لجميع معلمي الدفعة الرابعة بالتوفيق والنجاح، وأن يكونوا قدوة في رسالتهم السامية وعملهم التربوي.

وعلى جانب آخر ، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا وجه حلاله رسالة لجميع معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، جاء نصها كالتالي :

في اليوم العالمي للمعلم..أتقدم بتحية إجلال وتقدير لكل معلم دأب على تقديم رسالته بمنتهى التفاني والإخلاص..فالمعلم هو الشعلة التي تنير طريق الأجيال، والقدوة التي تُغرس بها القيم وتُبنى بها العقول، والأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وتقدّمها.

وفي هذا اليوم المميز..نؤكد أن المعلم المصري يعد شريكا أساسيا ليس فقط في نجاح المنظومة التعليمية بل أيضا في صناعة القرار من قلب الميدان وذلك في ظل الإيمان الراسخ لدى وزارة التربية والتعليم بأن المعلم المصري هو المحرك الفاعل لأي جهود تقوم بها الدولة لتطوير العملية التعليمية بمختلف جوانبها.

وإذ نجدد العهد على مواصلة الاستثمار في قدرات المعلمين، ودعمهم بالتدريب والتأهيل المستمر بما يتواكب مع التطورات العالمية، وتمكينهم من أدوات العصر التي تعينهم على أداء رسالتهم النبيلة على أكمل وجه.

فالمعلم المصري سيظل دائمًا رمز العطاء، وباني العقول، وصانع المستقبل، وستظل وزارة التربية والتعليم حريصة على دعمه بشتى السبل ووضعه في قلب خطط التطوير والتحديث؛ تقديرًا لدوره المحوري في بناء الإنسان المصري وصياغة وعي الأجيال القادمة.

جدير بالذكر أنه ، يحتفل العالم اليوم ، بـ اليوم العالمي للمعلمين أو يوم المعلم العالمي 2025 ، والذي يتم الاحتفال به سنوياً بتاريخ 5 أكتوبر منذ عام 1994.