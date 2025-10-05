قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
محافظات

قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
مروة فاضل

اعلن فرع كهرباء الشهداء، في محافظة المنوفية عن فصل التيار الكهربي عن مدينة الشهداء وجميع قرى المركز يوم الجمعة المقبلة.

ياتي ذلك لمدة 3 ساعات من السابعة صباحاً حتى العاشرة صباحاً، بعد تأجيله من الجمعة الماضية وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وعلي الجانب الآخر سن مجلس ومدينة الشهداء حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، والتعديات على حرم الطريق بشوارع بور سعيد وكمال النجار وطريق النصر وطلعت حرب وشارع السكة الحديد بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير عام الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤٠ محضر إشغال و١٢ محضر بيئي، و٦٠ حالة ضبط و٣٠٠ إزالة فورية.

 وأكد رئيس المدينة على مواصلة تكثيف الحملات التي تستهدف رفع، وإزالة كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة بطرق وشوارع المدينة والتي من شأنها إعاقة حركة المرور بالشوارع، والميادين وحدوث إختناقات مرورية، وعدم ظهور الشوارع بالشكل اللائق.

محافظة المنوفية المنوفية قطع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي اخبار محافظة المنوفية

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

