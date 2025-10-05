قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد

اعلن فرع كهرباء الشهداء، في محافظة المنوفية عن فصل التيار الكهربي عن مدينة الشهداء وجميع قرى المركز يوم الجمعة المقبلة.

ياتي ذلك لمدة 3 ساعات من السابعة صباحاً حتى العاشرة صباحاً، بعد تأجيله من الجمعة الماضية وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وعلي الجانب الآخر سن مجلس ومدينة الشهداء حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، والتعديات على حرم الطريق بشوارع بور سعيد وكمال النجار وطريق النصر وطلعت حرب وشارع السكة الحديد بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير عام الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤٠ محضر إشغال و١٢ محضر بيئي، و٦٠ حالة ضبط و٣٠٠ إزالة فورية.

وأكد رئيس المدينة على مواصلة تكثيف الحملات التي تستهدف رفع، وإزالة كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة بطرق وشوارع المدينة والتي من شأنها إعاقة حركة المرور بالشوارع، والميادين وحدوث إختناقات مرورية، وعدم ظهور الشوارع بالشكل اللائق.