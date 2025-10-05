عمرو فهمي مديرًا لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات

أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، عن تعيين الأستاذ عمرو فهمي عضو مجلس إدارة الاتحاد مديرًا لبطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل بصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة ما يقرب من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

وفي إطار دعم اللاعبين المصريين، وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب الاتحاد بتخفيض رسوم الاشتراك للاعبين واللاعبات المصريين، لتصبح 2500 جنيه مصري بدلاً من 200 دولار أمريكي، وذلك بهدف منحهم فرصة أكبر للاحتكاك الدولي والمشاركة الفعالة في المنافسات.

وتحظى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمكانة خاصة في أجندة الاتحاد الدولي، حيث يتم تنظيمها سنويا في مصر تقديرا للنجاح المستمر في استضافة البطولات الدولية والالتزام بأعلى معايير التنظيم والإعداد.