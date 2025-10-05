قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة بالاسكندرية ويتفقد سير الدراسة بالمحافظة

وزير التعليم يفتتح مشروعات تعليمية جديدة
وزير التعليم يفتتح مشروعات تعليمية جديدة
ياسمين بدوي

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، وكان فى استقباله الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية؛ وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، وافتتاح عدد من المنشآت التعليمية، والوقوف على انتظام المدارس فى العام الدراسي الجديد، والاطلاع على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية التعليمية.

وافتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مدرسة الشهيد أمين شرطة محمد صبحي إبراهيم الرسمية للغات التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية، والتي تضم عدد ١٧٤٠ طالبًا وطالبة، وتشمل ٤٢ فصلًا دراسيًا ومعامل متطورة للعلوم والكمبيوتر، فضلًا عن مكتبة مزودة بالمراجع والوسائل التعليمية الحديثة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، حيث حرصا على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول، كما تحدث السيد الوزير محمد عبد اللطيف مع طلاب الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تم إدراجها حديثًا ضمن المناهج الدراسية، موضحًا أن تدريس هذه المادة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب وإعدادهم لوظائف المستقبل، واصفًا ايها بأنها "اللغة الحديثة القادمة للعالم"

وأشار الوزير إلى أن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجانب الياباني تتيح للطلاب تعلم المهارات التكنولوجية الحديثة بصورة تفاعلية، ويحصل الطالب بعد اجتياز البرنامج على شهادة معتمدة دوليًا من اليابان، مما يعزز فرصهم في المنافسة بسوق العمل محليًا ودوليًا.

كما اجرى الوزير حوارا مع الطلاب حوّل نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أنه يتيح للطلاب الاختيار بين عدة مسارات أكاديمية وتطبيقية، مع فرص امتحانية متعددة مما يخفف العبء عن الطالب وولي الأمر.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية بزيارة المدرسة القومية الدولية، حيث تفقدا عددا من الفصول بالمدرسة.

وأثناء تفقد فصول الصفين الرابع والسادس الابتدائي خلال حصة اللغة العربية، حرص الوزير على الاطلاع على كراسات الطلاب، ومتابعة تطبيق المناهج وآليات دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة الإسكندرية ومتابعة سير العمل في مدارسها، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المنتظمة للمحافظات، للوقوف على احتياجات الميدان ودعم المدارس في مختلف الجوانب الفنية والإدارية.

وأكد الوزير أن افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة يعكس إلتزام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، مشيدًا بدعم محافظة الإسكندرية وقياداتها للمنظومة التعليمية، وبجهود العاملين في الحقل التعليمي الذين يبذلون كل ما في وسعهم لإنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه؛ رحب محافظ الإسكندرية بافتتاح وتفقد الوزير لعدد من مدارس الإسكندرية؛ مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص الدولة بجميع أجهزتها على متابعة الارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق الصالح لأبنائنا الطلاب، مؤكداً على أن المحافظة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم الطلاب، حيث تم الانتهاء من انشاء ما يقرب من ٤٣ مدرسة جديدة خلال العام الحالي لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير مناخ دراسي ملائم لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء أحمد حبيب سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

موظفون

الخميس إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.. وأجر مضاعف لهؤلاء الموظفين

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مصر تتقدم في مؤشر التعليم الفني من المركز 113 لـ 43 عالميًا.. ونواب: مستقبل البلد خلال الفترة القادمة.. ويوفر خريجين مؤهلين لسوق العمل

الأدوية

بعد افتتاح مصانع الدواء.. شروط تخزين وبيع الأدوية في مستودعات الوسطاء

بالصور

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد