وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة بالاسكندرية ويتفقد سير الدراسة بالمحافظة

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، وكان فى استقباله الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية؛ وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، وافتتاح عدد من المنشآت التعليمية، والوقوف على انتظام المدارس فى العام الدراسي الجديد، والاطلاع على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية التعليمية.

وافتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مدرسة الشهيد أمين شرطة محمد صبحي إبراهيم الرسمية للغات التابعة لإدارة المنتزه ثان التعليمية، والتي تضم عدد ١٧٤٠ طالبًا وطالبة، وتشمل ٤٢ فصلًا دراسيًا ومعامل متطورة للعلوم والكمبيوتر، فضلًا عن مكتبة مزودة بالمراجع والوسائل التعليمية الحديثة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، حيث حرصا على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول، كما تحدث السيد الوزير محمد عبد اللطيف مع طلاب الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تم إدراجها حديثًا ضمن المناهج الدراسية، موضحًا أن تدريس هذه المادة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب وإعدادهم لوظائف المستقبل، واصفًا ايها بأنها "اللغة الحديثة القادمة للعالم"

وأشار الوزير إلى أن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجانب الياباني تتيح للطلاب تعلم المهارات التكنولوجية الحديثة بصورة تفاعلية، ويحصل الطالب بعد اجتياز البرنامج على شهادة معتمدة دوليًا من اليابان، مما يعزز فرصهم في المنافسة بسوق العمل محليًا ودوليًا.

كما اجرى الوزير حوارا مع الطلاب حوّل نظام البكالوريا المصرية، موضحًا أنه يتيح للطلاب الاختيار بين عدة مسارات أكاديمية وتطبيقية، مع فرص امتحانية متعددة مما يخفف العبء عن الطالب وولي الأمر.

وعقب ذلك، قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية بزيارة المدرسة القومية الدولية، حيث تفقدا عددا من الفصول بالمدرسة.

وأثناء تفقد فصول الصفين الرابع والسادس الابتدائي خلال حصة اللغة العربية، حرص الوزير على الاطلاع على كراسات الطلاب، ومتابعة تطبيق المناهج وآليات دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة الإسكندرية ومتابعة سير العمل في مدارسها، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المنتظمة للمحافظات، للوقوف على احتياجات الميدان ودعم المدارس في مختلف الجوانب الفنية والإدارية.

وأكد الوزير أن افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة يعكس إلتزام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، مشيدًا بدعم محافظة الإسكندرية وقياداتها للمنظومة التعليمية، وبجهود العاملين في الحقل التعليمي الذين يبذلون كل ما في وسعهم لإنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه؛ رحب محافظ الإسكندرية بافتتاح وتفقد الوزير لعدد من مدارس الإسكندرية؛ مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص الدولة بجميع أجهزتها على متابعة الارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق الصالح لأبنائنا الطلاب، مؤكداً على أن المحافظة تعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدعم الطلاب، حيث تم الانتهاء من انشاء ما يقرب من ٤٣ مدرسة جديدة خلال العام الحالي لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير مناخ دراسي ملائم لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء أحمد حبيب سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.