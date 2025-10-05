15 يومًا على ذمة التحقيقات.. تجديد حبس مستريح التأشيرات المزيفة بسوهاج

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح التأشيرات المزيفة"، ويدعى طارق. م. ع، 35 عامًا، ويقيم بدائرة مركز المنشاة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية المتهم فيها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مباحث الأموال العامة لقطاع جنوب الصعيد، يفيد بتلقي شكاوى أكثر من 15 مواطنًا ضد المذكور.

وذلك لاستيلاءه على مبالغ مالية كبيرة من أكثر من 15 شخصًا من أبناء مركز المنشاة والمراكز المجاورة، بزعم تسفيرهم إلى دول عربية وتوفير فرص عمل برواتب مجزية، إلا أن ضحاياه اكتشفوا عقب ذلك أن التأشيرات التي حصلوا عليها مزيفة ولا تمت بصلة لأي جهات رسمية.

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود عدة بلاغات ضده، حيث تبين من التحريات أنه امتهن النصب على المواطنين عن طريق إصدار تأشيرات وهمية بغرض التربح غير المشروع.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بتجديد حبسه 15 يومًا.