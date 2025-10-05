قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

15 يومًا على ذمة التحقيقات.. تجديد حبس مستريح التأشيرات المزيفة بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح التأشيرات المزيفة"، ويدعى طارق. م. ع، 35 عامًا، ويقيم بدائرة مركز المنشاة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية المتهم فيها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مباحث الأموال العامة لقطاع جنوب الصعيد، يفيد بتلقي شكاوى أكثر من 15 مواطنًا ضد المذكور.

وذلك لاستيلاءه على مبالغ مالية كبيرة من أكثر من 15 شخصًا من أبناء مركز المنشاة والمراكز المجاورة، بزعم تسفيرهم إلى دول عربية وتوفير فرص عمل برواتب مجزية، إلا أن ضحاياه اكتشفوا عقب ذلك أن التأشيرات التي حصلوا عليها مزيفة ولا تمت بصلة لأي جهات رسمية.

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تمكنت من ضبط المتهم عقب ورود عدة بلاغات ضده، حيث تبين من التحريات أنه امتهن النصب على المواطنين عن طريق إصدار تأشيرات وهمية بغرض التربح غير المشروع.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بتجديد حبسه 15 يومًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تأشيرات مزيفة السفر

