مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تقدَّم الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان إن هذا اليوم سيبقى رمزًا خالدًا في ذاكرة الوطن، وشاهدًا على عظمة المصريين حين تتوحّد كلمتهم وتتجسّد إرادتهم في الدفاع عن الأرض والعِرض والكرامة.

وأكد مفتي الجمهورية، أن نصر أكتوبر العظيم يعبّر عن قدرة المصريين على تحويل الأمل إلى واقع، والعزيمة إلى إنجاز، فقد أعاد هذا الانتصار لمصر مكانتها، وللأمة العربية عزّتها وكرامتها، بعد أن قدّم أبناء القوات المسلحة أروع دروس البطولة والتضحية والفداء، مشيرًا إلى عظمة الجيش المصري الذي يواصل اليوم مسيرته المجيدة في حماية الوطن وصون مقدّراته، مجسدًا أسمى معاني الوفاء والانتماء، ليظل درع الوطن وسنده القوي في مواجهة التحديات والمخاطر.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى المولى سبحانه وتعالى، أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا أبيّا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها الحكيمة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يتغمد شهداءها الأبرار بواسع رحمته، وأن يجعل تضحياتهم الطاهرة نبراسًا يُضيء درب الأجيال في حب الوطن وخدمته.