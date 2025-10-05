قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

لا يخفى على أحد ما يخطط  لبلادنا من مكائد وما يحاك لها من مصائب من أجل الزج بها فى نفق مظلم لانهاية له ولا مخرج منه . ومع احتفال مصر بيوم من اجمل ايام التاريخ الحديث ألا وهو يوم النصر العظيم السادس من أكتوبر ، ذلك اليوم الذى ابيضت فيه وجوه واسودت فيه وجوه ايضا ، مع هذا الحدث العظيم والأعظم وجدت ان المنصات العالمية أطلقت مايعرف بذبابها الالكترونى وجعلت شغله الشاغل بث الفتنة بين الشعوب العربية ، والادهى من ذلك هو عمل ذلك الذباب الممول من جهات مشبوهة على التقليل من شأن المصرى بصفة خاصة لدرجة انه يبث فيديوهات للجيش العظيم ويعلق عليها بالقول “ أقوى جيش فى التيك توك”.

هذه المنصات تبغى من وراء هذه الفيديوهات الى هدف عجز عن تحقيقه كل من حاولوا النيل من مصر وشعبها بكافة الوسائل والطرق المعلنة والخفية . وصفهم لجيشنا الأبى بهذا الوصف يتواصل مع نسج شباك المؤامرات على مصر ومحاولة النيل من أمنها واستقرارها بكل الطرق حدث ولاحرج عن تداعيات ماسمى بالربيع العربى الذى لازلنا محاطين بسلبياته وبمستنقع تبعاته وسنزال لأمد غير معلوم ، أضف الى ذلك ماتقوم به اليد الاثيوبية المسلطة من الشيطان الاعظم ومريديه من أجل محاولات مستميتة لتعطيش مصرنا وابناءها كى يقبلوا بالضغوط الصهيوأمريكية على القاهرة ، لاتنسى ايضا الكماشة التى يواصل الصهاينة محاوطة مصر بها من كل صوب وحدب ففى سوريا ولبنان والعراق وضع الصهاينة اقدامهم بقوة وفى السودان يعيث المتمردين فسادا ويزعزعون امن الخرطوم واستقرارها بعدما نجحوا مسبقا فى تقسيم السودان الى دولتين وماسيأتى به الغد أسوأ وأعظم ، ليبيا هى الاخرى لم تسلم من الفتن والمؤمرات والنزاعات القبيلية ، الصهاينة يفعلون المستحيل من أجل اجبار مصر على القبول بمطالبهم وعلى رأسها بالطبع الموافقة على تهجير الفلسطينيين فى سيناء والموافقة على ان تكون بديل لارضهم المحتلة.

 الذباب الالكترونى المأجور يعمل وبجهد فائق على اللعب بعقول النشىء بصفة خاصة والاميين والفقراء بصفة عامة وفاقدى الوطنية والولاء لبلادهم بصفة أعم وابقى ، الذياب يريد ان ينال من أهم قوة وداعم للمصريين فى هذه المرحلة بالذات وهو الجيش المصرى الأبى فهو يصوره بكل ماهو سيىء تارة يطلق عليه جيش المكرونة وأخرى اقوى جيش على التيك توك ويترك التعليقات للممولين من اتباع الذباب فيقولون مافى الخمر عن الجيش وياحبذا لو أوهمك بأن هذه الردود خليجية او شامية او شمال افريقية لكى يشعل نار الفتنة العربية ويأجج النزعة الوطنية ويجعل منصات التواصل محطات للشتائم والتقليل والبذاءة. الذباب الالكتروني يد عليا للمصالح الامريكوصهيونية وهو معول تكنولوجى خطير يعمل بلا توقف من اجل اشعال الحرب الحديثة عبر المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي التى تحاربك فى عقر دارك وبيدك انت وهى المستفيدة الاولى . الذباب الالكترونى الان لم يعد مجرد سلاح موجه نحو رقبة منطقتنا المغضوب عليها عالميا المستباحة لهم جغرافيا بل أنه أصبح وسيلة حياة للكثيرين من المنتفعين والافاقين وفاقدى الوطنية والشرف بصفة عامة ، الذباب الالكترونى يعمل عمل القواد الذى يجمل المومس ويضيف اليها كل المساحيق حتى تظهر فائقة الجمال فى عين التاجر ويدفع كل مالديه من اجل الحصول عليها مع انها مومس مباحة ومتاحة للجميع .. الحرب الحالية على منطقتنا وعلى مصر بصفة خاصة هى حرب الكترونية او مايعرف بحروب الجيل الخامس ويشهد عليها مايجرى فى المغرب ومدغشقر وجورجيا فهى حروب جديدة الهدف فيها واحد وهو حرمان المنطقة من خيرها واجتثاث هويتها واللعب بعقول ابناءها لمصلحة الماموث الاعظم "الامريكوصهيونية ".
الذباب الالكترونى هو العدو وفيه سموم قاتلة ، هذا نداء من مواطنة مصرية الى من يهمه الامر ممزوج برجاء بتكثيف كافة الجهود الرسمية والوطنية والشعبية من أجل اقامة حائط ومانع امام هذا الطوفان الجديد المسمى تجاوزا بالذباب الالكترونى..

يوم النصر السادس من أكتوبر التيك توك الربيع العربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ترشيحاتنا

نتنياهو

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس: نتنياهو يناور لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة ترامب بشروط إسرائيلية

غزة

حاتم صابر: نتنياهو يعتبر الحرب في غزة الورقة الوحيدة المتبقية له للبقاء في السلطة

فنادق سياحية

"الغرف السياحية": الاستثمارات الفندقية الجديدة تدعم نمو السياحة وتستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

المزيد