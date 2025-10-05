قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
أخبار العالم

حماس: المفاوضات تركز على آليات تبادل الأسرى.. ونشترط وقف إطلاق نار شامل

فرناس حفظي

صرحت مصادر في حماس لوسائل إعلام عربية، بأن المفاوضات التي ستُعقد بحضور وفد أمريكي رفيع المستوى، تُركز على آليات ومعايير العمل لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى". 

وبحسب المصادر، "تتضمن هذه الآليات مطلب وقف إطلاق نار شامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان، ووقف الطلعات الجوية القتالية والطائرات المسيرة لمدة 10 ساعات يوميًا و12 ساعة في أيام التبادل".

وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعًا مع عائلات المختطفين، ظهر اليوم الأحد، مؤكدا لهم أن حكومته "لن تنتقل إلى أي بند من خطة ترامب ذات النقاط العشرين قبل تنفيذ البند الأول المتمثل في الإفراج عن جميع المختطفين، أحياءً وأمواتًا، وإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية".

ويأتي تصريح نتنياهو عقب تحذيرات نُشرت صباح اليوم في موقعي "واي نت" و"يديعوت أحرونوت" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة قد تعرقل التقدم نحو اتفاق التهدئة.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، في الخامسة مساءا، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بصفقة تبادل الرهائن، بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية كافة، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، والوزراء رون ديرمر، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى الرئيس الجديد لجهاز "الشاباك" ديفيد زيني، الذي يشارك لأول مرة في هذه الجلسات.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستعود إلى القتال إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن خلال المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته، وهي 72 ساعة، مضيفًا أن "العودة للقتال ستكون بدعم كامل من الدول المعنية".

في المقابل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في حركة حماس قولها إن الحركة تواجه صعوبة في تنفيذ عملية الإفراج خلال المهلة المحددة، وهو ما تقرّ به إسرائيل أيضًا، مشيرةً إلى أن حماس قد تحتاج مزيدًا من الوقت.

ما شدد نتنياهو، في حديثه خلال اللقاء، على أن "السلطة الفلسطينية لن تكون جزءًا من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب، ولن يكون هناك أي تمثيل لحماس أو للسلطة في السيطرة على القطاع"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن عملية نزع السلاح. وأضاف أن "الضغوط الأمريكية ساهمت في عزل حماس إقليميًا، بما في ذلك عن قطر".

حماس وفد أمريكي صفقة تبادل الأسرى وقف إطلاق نار شامل الجيش الإسرائيلي

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 3 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

خطوات بسيطة للحفاظ على محاور السيارة؟

هيونداي سانتافي وتوسان 2025

مقارنة سانتافي وتوسان 2025.. أيهما يحتوي على التقنية المحظورة؟

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

