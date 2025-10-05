محافظ الأقصر: مناسيب المياه بنهر النيل في الحدود المعتادة سنويا

أكد سكرتير عام محافظة الأقصر عبدالله عاشور، اليوم الأحد أن مناسيب المياه بنهر النيل في الحدود المعتادة سنوياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة وعرض الموقف الحالي للمنظومة المائية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، حيث تم استعراض المهندس مجدي فوزي رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه القبلي، والمهندس عبدالسلام محمد خليل مدير عام حماية النيل بالأقصر، الوضع الراهن لمناسيب المياه بنهر النيل، مؤكدين أن الوضع مستقر حتى تاريخه، وأن المناسيب في الحدود المعتادة سنويًا.

وأشاروا إلى أنه في حالة مرور أقصى التصرفات المائية قد تتعرض بعض الجزر وأراضي طرح النهر للغمر وهي تقع ضمن القطاع المائي لمجرى نهر النيل ومتعدية على أملاك الدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر.

كما تم تشكيل لجان ميدانية من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر والوحدات المحلية، للانتقال على الطبيعة وإخطار المواطنين واضعي اليد على الأراضي المعرضة للغمر لإخلائها وأخذ الحيطة والحذر، وتم تحرير محاضر انضمامية بذلك، مع استمرار التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أي طارئ قد يحدث.

من جانبه، أكد المهندس صالح إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر، أن الأمور مستقرة في الوقت الراهن، مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والمنصة الإعلامية للوزارة.

