قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختفاء لوحة آثرية من مقبرة خنتي كا بسقارة.. ماذا حدث؟
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: مناسيب المياه بنهر النيل في الحدود المعتادة سنويا

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
أ ش أ

 أكد سكرتير عام محافظة الأقصر عبدالله عاشور، اليوم الأحد أن مناسيب المياه بنهر النيل في الحدود المعتادة سنوياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة وعرض الموقف الحالي للمنظومة المائية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، حيث تم استعراض المهندس مجدي فوزي رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل للوجه القبلي، والمهندس عبدالسلام محمد خليل مدير عام حماية النيل بالأقصر، الوضع الراهن لمناسيب المياه بنهر النيل، مؤكدين أن الوضع مستقر حتى تاريخه، وأن المناسيب في الحدود المعتادة سنويًا. 

وأشاروا إلى أنه في حالة مرور أقصى التصرفات المائية قد تتعرض بعض الجزر وأراضي طرح النهر للغمر وهي تقع ضمن القطاع المائي لمجرى نهر النيل ومتعدية على أملاك الدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر.

كما تم تشكيل لجان ميدانية من قبل الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر والوحدات المحلية، للانتقال على الطبيعة وإخطار المواطنين واضعي اليد على الأراضي المعرضة للغمر لإخلائها وأخذ الحيطة والحذر، وتم تحرير محاضر انضمامية بذلك، مع استمرار التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أي طارئ قد يحدث.

من جانبه، أكد المهندس صالح إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي قنا والأقصر، أن الأمور مستقرة في الوقت الراهن، مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والمنصة الإعلامية للوزارة.
 

الأقصر نهر النيل حماية النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالغربية

السيارة

مشى عكس.. القبض على شخص بالإسكندرية

مديرية أمن القاهرة

البلوجر لي لي تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي منها والنصب عليها

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد