الأنبا عمانوئيل يستقبل محافظ الأقصر والوفد المرافق للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، سيادة الوزير المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والقيادات الأمنية، والتشريعية، والتنفيذية، والدينية بالمحافظة، والعديد من المهنئين من كافة أطياف المجتمع الأقصري، وذلك بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر الزيارة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، وعدد من أبناء الإيبارشية حيث تبادل الطرفان التهاني، والأمنيات الطيبة لخير مصر، وأمنها حكومةً، وشعبًا.

دار الحديث حول ما تمثله مدينة الأقصر من حضارة، وتاريخ عريق، وما تتمتع به من جمال، وجاذبية، والحضور المكثف للأجانب في الموسم السياحي.

وقدم نيافة الأنبا عمانوئيل التهنئة، والتقدير إلى سيادة الوزير المحافظ، لما تم إنجازه من مشروعات، وكل ما يجري العمل على تنفيذة، لتكون المدينة في أبهى صورها، وأيضًا لما تتمتع به من أمن، وكذا كافة ربوع مصرنا الحبيبة.

واستقبل صاحب النيافة أيضًا ممثل العلاقات العامة بمحافظة قنا، حاملًا باقة ورد باسم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الذي تواصل تليفونيًا مع راعي الإيبارشية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كذلك، أستلم نيافة الأنبا عمانوئيل برقية تهنئة من اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وبالمثل مع القيادات بمحافظة البحر الأحمر، وجميع القيادات داخل نطاق حدود الإيبارشية.

وخلال يوم العيد استقبل راعي الإيبارشية العديد من الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، وشعب الإيبارشية، لتبادل التهنئة بعيد الميلاد المجيد.