قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يستقبل محافظ الأقصر والوفد المرافق للتهنئة بعيد الميلاد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التهنئة بعيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، سيادة الوزير المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والقيادات الأمنية، والتشريعية، والتنفيذية، والدينية بالمحافظة، والعديد من المهنئين من كافة أطياف المجتمع الأقصري، وذلك بمقر المطرانية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

حضر الزيارة الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، وعدد من أبناء الإيبارشية حيث تبادل الطرفان التهاني، والأمنيات الطيبة لخير مصر، وأمنها حكومةً، وشعبًا.

دار الحديث حول ما تمثله مدينة الأقصر من حضارة، وتاريخ عريق، وما تتمتع به من جمال، وجاذبية، والحضور المكثف للأجانب في الموسم السياحي.

وقدم نيافة الأنبا عمانوئيل التهنئة، والتقدير إلى سيادة الوزير المحافظ، لما تم إنجازه من مشروعات، وكل ما يجري العمل على تنفيذة، لتكون المدينة في أبهى صورها، وأيضًا لما تتمتع به من أمن، وكذا كافة ربوع مصرنا الحبيبة.

واستقبل صاحب النيافة أيضًا ممثل العلاقات العامة بمحافظة قنا، حاملًا باقة ورد باسم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الذي تواصل تليفونيًا مع راعي الإيبارشية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كذلك، أستلم نيافة الأنبا عمانوئيل برقية تهنئة من اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وبالمثل مع القيادات بمحافظة البحر الأحمر، وجميع القيادات داخل نطاق حدود الإيبارشية.

وخلال يوم العيد استقبل راعي الإيبارشية العديد من الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، وشعب الإيبارشية، لتبادل التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك محافظ الأقصر الميلاد عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

ترشيحاتنا

الإيجار الجديد

الأسعار خرجت عن السيطرة.. تحركات برلمانية لتعديل قانون الإيجار الجديد.. تفاصيل

مجلس الشيوخ

برلماني: الإصدار الثاني للسردية الوطنية يهدف لبناء اقتصاد قوي وتحسين حياة المواطنين

خلال الزيارة

مستقبل وطن بالبحر الأحمر: مصر نسيج واحد لا يتجزأ

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد