زيارة تفقدية لمشروع تطوير سوق إسنا للخضار والفاكهة ضمن خطة التنمية المحلية بالأقصر

قام الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة ، بزيارة تفقدية إلى سوق إسنا للخضار والفاكهة بجنوب الاقصر ، وذلك في إطار مساهمة مشروع الدعم الفني للوزارة في إعداد التصميم الفني للمشروع ، وذلك برفقة اللواء احمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

واستهدفت الزيارة الوقوف على الوضع الراهن للسوق الحالي، إلى جانب تفقد الموقع الجديد المقترح لنقل السوق، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار على حد سواء.



ويُعد المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المحلية بمدينة إسنا من خلال توفير سوق حضاري منظم يواكب احتياجات الأهالي ويدعم الحركة الاقتصادية.

كما شملت الزيارة الاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي التجار لضمان أن يلبي التصميم المقترح متطلباتهم الفعلية ويعكس أولوياتهم، بما يعزز من فرص نجاح المشروع واستدامته.

وفي هذا السياق، صرح محافظ الأقصر بأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير سوق إسنا الجديد، لما له من أثر مباشر على تحسين الحياة اليومية للمواطنين والتجار، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير المرافق والخدمات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.