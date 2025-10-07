بعد عامين على الحرب.. الهلال الأحمر يرصد جهوده الإغاثية والإنسانية في غزة

تزامنًا مع مرور عامين على أزمة غزة، يستعرض الهلال الأحمر المصري جهوده في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

حيث قامت فرق الهلال باستجابة فورية بإرسال أول قافلة مساعدات إنسانية من مصر إلى غزة في اليوم التالي للأزمة.

وعقب ذلك جاء تفويض الدولة المصرية للهلال الأحمر المصري بوصفه الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأُنشئت غرفة عمليات بالعريش متصلة بغرفة العمليات المركزية بالقاهرة، لتنسيق جهود المساعدات الإنسانية مع مختلف الجهات الشريكة المحلية والدولية والأُممية.

وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، جهود الهلال في الاستجابة لتداعيات أزمة غزة على مدار عامين، قائلة: إن الاستجابة لأزمة غزة بدأت بانطلاق أول قافلة مساعدات إنسانية إلى القطاع في 8 أكتوبر 2023، ليصبح حجم المساعدات المقدمة من مصر أكثر من 580 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، منها 70% مواد غذائية و 30% مساعدات أخرى شملت ( أدوية - مستلزمات طبية - سولار)، تم تفويجها عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، في ظل ظروف بالغة الصعوبة أثبتت التزامنا الإنساني تجاه أشقائنا.



وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى أن الهلال الأحمر المصري استقبل 916 طائرة إغاثة إنسانية عبر 3 مطارات، و 599 شحنة مساعدات إنسانية عبر 9 موانئ بحرية مصرية، هذا إلى جانب تنسيق الجهود مع الجهات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى 59 دولة وبعثة دبلوماسية وأكثر من 50 منظمة دولية لضمان استجابة عالمية موحدة.

ولفتت إلى أن "المطبخ الإنساني" والذي تم إنشاؤه بمدينة الشيخ زويد، تم به إعداد وتوزيع أكثر من 700 ألف وجبة جافة، ما يزيد عن 500 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 2 مليون رغيف خبز، بأيدي متطوعي الهلال المصري في إطار مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة»، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للإمداد الغذائي للقطاع.

وأكدت إمام أنه تم إدخال 209 سيارة إسعاف للمنظمات الصحية العاملة داخل القطاع، إضافة إلى إيصال أكثر من 81 ألف طن من الوقود إلى غزة عبر التنسيق اللوجستي للهلال الأحمر المصري.

وأوضحت أن دور الهلال الأحمر المصري لم يقتصر على الحدود المصرية فقط، بل امتد إلى داخل القطاع، حيث نسّق دخول 4 مستشفيات ميدانية، كما تم إنشاء مخيمات مصرية مكتملة الخدمات.

وأشارت إمام إلى أن الهلال الأحمر المصري قدم دورًا بارزًا بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، مساعدات شاملة ومتكاملة للعابرين والمصابين والمرضى وأفراد أسرهم المرافقين لهم، شملت: أكثر من 85 ألف خدمة إعادة روابط أسرية، مساعدات نقدية لأكثر من ألفي أسرة، توزيع أكثر من 251 ألف مواد إغاثية، تقديم أكثر من 244 ألف خدمة طبية.

وفيما يخص قوافل « زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، لفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بـ 45 قافلة منذ 27 يوليو الماضي وحتى الآن، حاملة أكثر من 45 ألف طن من المساعدات، تنوعت بين: سلاسل إمداد غذائية، دقيق، خبز طازج، ألبان أطفال، خيام، مواد طبية وأدوية علاجية، مستلزمات إغاثية، و سولار.

وكشفت أن المساعدات الغذائية شكلت 90% من المساعدات التي حملتها قوافل «زاد العزة» نظرًا لأزمة النقص الحاد في الغذاء التي يعيشها القطاع، تمثلت فى أكثر من 2 مليون سلة غذائية، 400 ألف جوال دقيق، وأكياس من الخبز الطازج، بالإضافة إلى ألبان الأطفال والتي ولينا لها اهتمام خاص في ظل أزمة الغذاء.

وعلى صعيد الدبلوماسية الإنسانية، قالت إن الهلال الأحمر المصري نسّق استقبال وفود دولية رفيعة المستوى من رؤساء ووزراء وجهات أممية ومنظمات دولية، حشدًا للتأييد الدولي لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية عبر توفير ممرات إنسانية آمنة، وبدء جهود إعادة الإعمار.