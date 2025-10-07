تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

قال محمد سامح عمرو، سفير مصر الأسبق لدى اليونسكو، إن انتخابات اليونسكو كانت صعوبتها تتمثل في أن منافس الدكتور خالد العناني من دول الكونغو، متابعا: “مرشح الكونغو ترشح في وقت متأخر من الانتخابات”.

وأضاف عمرو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن جميع الدول العربية صوتت للدكتور خالد العناني للفوز بهذا المنصب، حيث كان هناك إجماع عربي واضح على دعم الدكتور خالد العناني.

وتابع: “الفوز بالأمس كان اكتساح واضح وله دلالات عديدة، حيث لم يكن هناك مدير عام عربي للمنظمة من قبل، كما أن ثقل الدولة المصرية والدول العربية لعب دورا هاما في فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب”.

وفي مشهد يعيد رسم خريطة الحضور العربي والمصري على الساحة الدولية، حققت مصر إنجازًا دبلوماسيًا وثقافيًا غير مسبوق، بفوز الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد حصوله على أغلبية ساحقة بلغت 55 صوتًا من أصل 57 دولة في المجلس التنفيذي للمنظمة، في واحدة من أعلى نسب التصويت في تاريخ انتخابات اليونسكو منذ تأسيسها عام 1945.