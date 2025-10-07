محافظ مطروح يهنئ الدكتور العناني لفوزه مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو

هنا اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه المستحق بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصري يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع وذلك عقب انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ٢٢٢ التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

حيث حصل ٥٥ صوت من ٥٧ صوت تأكيدا لما للدكتور خالد عنانى من خبرة واسعة ورؤية متفردة تجعله قادرا على قيادة المنظمة بكفاءة واقتدار بما يواكب تطلعات المجتمع الدولي في مجالات الثقافة والتعليم وصون التراث الإنساني

وأكد محافظ مطروح أن هذا الإنجاز المشرف الذى يتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر يجسد استمرار مسيرة النصر في مختلف المجالات ، و تتويجًا للمكانة الرائدة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من تميز و تحظى به الكفاءات المصرية في العديد من المجالات بثقة واحترام المجتمع الدولي.

وأعرب محافظ مطروح عن امتنانه وشكره لما تقدمه القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من دعم و تمكين للكوادر المصرية المؤهلة وتوفير كافة السبل لتمثيل مصر المشرف في المحافل الدولية

كما أعرب محافظ مطروح عن خالص تمنياته بدوام التوفيق و السداد للدكتور خالد العناني في أداء مهام منصبه الدولى الجديد، وأن يوفقه الله لما فيه رفعة الوطن ورفع اسم مصر عالياً و يسهم في الحفاظ على تراث الإنسانية

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظّمت جامعة مطروح احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب الجامعة

استهلت فعاليات اليوم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية مع الطلاب، تلاها تقديم عرض تعريفي بالكليات والبرامج الدراسية والخدمات الطلابية المقدمة، كما تم تكريم عدد من الطلاب من ذوي الهمم تقديرًا لتميزهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وفي كلمته، قدّم الدكتور عمرو أحمد المصري التهنئة لأسرة جامعة مطروح بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، كما هنّأ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب ودعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ألقى الدكتور ياسر غنيم عميد كلية علوم الرياضة ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، كلمة هنّأ خلالها الطلاب الجدد والقدامى، مشيدًا بجهود الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.