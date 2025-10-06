قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأزهر بمطروح يجسد ملحمة أكتوبر بلوحات فنية

الازهر بمطروح يحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر
الازهر بمطروح يحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر
ايمن محمود

نظمت التربية الفنية بمنطقة مطروح الأزهرية، ظهر اليوم الاثنين، معرضاً فنياً وورش عمل بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

حضر الافتتاح الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، نائباً عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، و أسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح ،و بثينة خاطر، موجه عام التربية الفنية، وعدد من معلمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي.

قام الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وفضيلة الشيخ عطية سالم، بتفقد المعرض الذي ضم مجموعة من اللوحات الفنية والجداريات والأعمال اليدوية التي أبدعها طلاب ومعلمو التربية الفنية بالمعاهد الأزهرية.

وقد عكست المعروضات ببراعة ملامح النصر، وتضحيات القوات المسلحة، ومراحل العبور العظيم،

كما تضمن اليوم ورش عمل تفاعلية شارك فيها الطلاب، تم خلالها رسم لوحات جماعية سريعة عن بطولات أكتوبر، واستخدام الألوان للتعبير عن الفرحة بالنصر.

وخلال جولته، أشاد نائب المحافظ بجودة الأعمال الفنية ومستواها الرفيع، مثمناً الحس الوطني والإبداعي الذي ظهر في اللوحات.

وأشار إلى أن هذه الإبداعات تمثل واجهة حضارية لجهود بناء الوعي، مؤكداً أن الفن هو أفضل وسيلة لغرس القيم الوطنية في الأجيال الجديدة، متعهدا بأن طلاب ومعلمي الأزهر الشريف سيكون لهم النصيب الأكبر في كافة الفعاليات والمعارض الوطنية والمجتمعية بالمحافظة.

من جانبه أكد فضيلة الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن رسالة الأزهر لا تقتصر على التعليم فحسب، بل تمتد لتشمل بناء المواطن الصالح المنتمي لوطنه، مؤكدا على الاستعداد التام للمشاركة الفعالة في مبادرات المحافظة التجميلية بالشوارع والميادين، من خلال جداريات ولوحات فنية تعبر عن روح مصر وعزيمة أبنائها.

واختتم الشيخ عطية سالم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور إسلام رجب على حضوره وتقديم التوصيات، مؤكداً على الدعم الدائم والشراكة الفعالة مع المحافظة في جميع المبادرات والأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي وتدعم مسيرة التنمية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظّمت جامعة مطروح احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب الجامعة

استهلت فعاليات اليوم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية مع الطلاب، تلاها تقديم عرض تعريفي بالكليات والبرامج الدراسية والخدمات الطلابية المقدمة، كما تم تكريم عدد من الطلاب من ذوي الهمم تقديرًا لتميزهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وفي كلمته، قدّم الدكتور عمرو أحمد المصري التهنئة لأسرة جامعة مطروح بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، كما هنّأ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب ودعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ألقى الدكتور ياسر غنيم  عميد كلية علوم الرياضة ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، كلمة هنّأ خلالها الطلاب الجدد والقدامى، مشيدًا بجهود الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

تعرف على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي

كوستا مدافع الزمالك السابق

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة تقدم جيفرسون كوستا بشكوى ضد النادي

الشباب والرياضة ومبادرة "بصمة شباب مصر" تنظمان الملتقى التوظيفي الثالث

الشباب والرياضة ومبادرة "بصمة شباب مصر" تنظمان الملتقى التوظيفي الثالث

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد