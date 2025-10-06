الأزهر بمطروح يجسد ملحمة أكتوبر بلوحات فنية

نظمت التربية الفنية بمنطقة مطروح الأزهرية، ظهر اليوم الاثنين، معرضاً فنياً وورش عمل بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

حضر الافتتاح الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، نائباً عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، و أسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح ،و بثينة خاطر، موجه عام التربية الفنية، وعدد من معلمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي.

قام الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وفضيلة الشيخ عطية سالم، بتفقد المعرض الذي ضم مجموعة من اللوحات الفنية والجداريات والأعمال اليدوية التي أبدعها طلاب ومعلمو التربية الفنية بالمعاهد الأزهرية.

وقد عكست المعروضات ببراعة ملامح النصر، وتضحيات القوات المسلحة، ومراحل العبور العظيم،

كما تضمن اليوم ورش عمل تفاعلية شارك فيها الطلاب، تم خلالها رسم لوحات جماعية سريعة عن بطولات أكتوبر، واستخدام الألوان للتعبير عن الفرحة بالنصر.

وخلال جولته، أشاد نائب المحافظ بجودة الأعمال الفنية ومستواها الرفيع، مثمناً الحس الوطني والإبداعي الذي ظهر في اللوحات.

وأشار إلى أن هذه الإبداعات تمثل واجهة حضارية لجهود بناء الوعي، مؤكداً أن الفن هو أفضل وسيلة لغرس القيم الوطنية في الأجيال الجديدة، متعهدا بأن طلاب ومعلمي الأزهر الشريف سيكون لهم النصيب الأكبر في كافة الفعاليات والمعارض الوطنية والمجتمعية بالمحافظة.

من جانبه أكد فضيلة الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن رسالة الأزهر لا تقتصر على التعليم فحسب، بل تمتد لتشمل بناء المواطن الصالح المنتمي لوطنه، مؤكدا على الاستعداد التام للمشاركة الفعالة في مبادرات المحافظة التجميلية بالشوارع والميادين، من خلال جداريات ولوحات فنية تعبر عن روح مصر وعزيمة أبنائها.

واختتم الشيخ عطية سالم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور إسلام رجب على حضوره وتقديم التوصيات، مؤكداً على الدعم الدائم والشراكة الفعالة مع المحافظة في جميع المبادرات والأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي وتدعم مسيرة التنمية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظّمت جامعة مطروح احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب الجامعة

استهلت فعاليات اليوم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية مع الطلاب، تلاها تقديم عرض تعريفي بالكليات والبرامج الدراسية والخدمات الطلابية المقدمة، كما تم تكريم عدد من الطلاب من ذوي الهمم تقديرًا لتميزهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وفي كلمته، قدّم الدكتور عمرو أحمد المصري التهنئة لأسرة جامعة مطروح بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، كما هنّأ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب ودعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ألقى الدكتور ياسر غنيم عميد كلية علوم الرياضة ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، كلمة هنّأ خلالها الطلاب الجدد والقدامى، مشيدًا بجهود الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.